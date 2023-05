Fortnite: Styx als neuer Charakter im Crew-Abo

Fortnite Spieler erhalten über das monatliche Crew-Abo ein weiteres Charakter-Paket für das Spiel. Im Juni wird sich der Protagonist Styx dem Kämpferfeld anschließen und fortan für alle aktiven Abonnenten zur Verfügung stehen.

Dazu erhalten Spieler ein neues Spitzhacken-Design ebenso wie einen interaktiven Rucksack. Alleinstellungsmerkmal von Styx ist der Charakter-Effekt. Je mehr Spieler ihr auf der Abschussliste in der laufenden Runde habt, desto stärker wird der grafische Effekt auf dem Charakter und seinem Rucksack.

„Die Finsternis in Styx’ Innerem wächst, wenn er Zerstörung sät: Je mehr ihr Gegner in einem Match angreift, desto größer wird die Finsternis in ihm in diesem Match. (Diese Reaktivität kann im Spind ausgeschaltet werden.) Doch nicht nur Styx wohnt eine Finsternis inne – aktiviert die Option „Strahlen“ des Rücken-Accessoires „Stygisches Maul“ aus dem Crew-Paket für Juni, damit seine Bosheit sichtbar wird. Zudem könnt ihr die Spitzhacke „Genähter Neutralisierer“ schwingen, um eine grausige Spur zu hinterlassen.“

Abonnenten erhalten dazu wie gewohnt 1000 V-Bucks plus den Battle Pass für die aktuelle Battle Royale-Saison. Ebenso erhalten Mitglieder, wie in der Mai-Ausgabe des Dienstes, den Saisonpass für Rocket League dazu. Sollte dieser bereits in Rocket League gekauft worden sein, bekommt man die 1000 Credits in Rocket League gutgeschrieben.

Wer jetzt noch schnell abonnieren möchte, bekommt natürlich auch die üblichen Boni wie den Saisonpass für Fortnite und Rocket League. Bis zum 1. Juni erhaltet ihr aktuell den Charakter Dahlia sowie ihre Spitzhacke „Code-Klinge“ und den Rucksack „Exo-Intellekt“ dazu.

Fortnite kann kostenlos im Microsoft Store geladen werden.