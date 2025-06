Fortnite: Super Trailer zum Battle Royale Kapitel 6 Super-Update

Autor:, in / Fortnite

Während Maskenmacher Daigo der Insel aus ihrem tiefsten inneren Energie entzieht, entsteht eine neue Heldengeneration an der Supernova Academy von Fortnite.

Diese tapferen Rekruten müssen ihre unbändigen Kräfte meistern, um Daigos Taten zu vereiteln. Also macht euch bereit! Trainiert. Gebt alles. Schöpft euer volles Potenzial aus. Es ist an der Zeit für einen Superhelden-Crashkurs in Fortnite BR Kapitel 6 – Saison 3: Super!

Orte der Macht: Die Supernova Academy ist der perfekte Ort, um zu lernen, wie man mit Superschurken abrechnet. Und apropos Superschurken: Daigo hat sich in der Demon’s Domain eingenistet, wo er eine feindliche Übernahme der Akademie und der leuchtenden Hoffnung Utopia City plant.

Superhelden-Training: Alle Spieler starten jedes Match als Held des Rang C und können sich durch heldenhafte Taten zu Rang B, A, S und S+ hocharbeiten! Jeder Rang bringt einen eigenen Heldenvorrat mit mächtiger Beute – darunter Helden-Gegenstände wie Mysthandschuhe, Killswitch-Revolver, Bass Boost und mehr (auch im Tech-Labor der Akademie auffindbar). Alle Details zu heldenhaften Taten, Caches und Items findet ihr im Blog.

Alle Spieler starten jedes Match als Held des Rang C und können sich durch heldenhafte Taten zu Rang B, A, S und S+ hocharbeiten! Jeder Rang bringt einen eigenen Heldenvorrat mit mächtiger Beute – darunter Helden-Gegenstände wie Mysthandschuhe, Killswitch-Revolver, Bass Boost und mehr (auch im Tech-Labor der Akademie auffindbar). Alle Details zu heldenhaften Taten, Caches und Items findet ihr im Blog. Der Super-Battle Pass: Schalte kostenlose und Premium-Battle-Pass-Belohnungen frei, indem du in beliebigen Fortnite-Erlebnissen XP sammelst! Mit dem Kauf des Battle Pass wird direkt Robin, Mitglied der Teen Titans, freigeschaltet. Wer auf das Battle-Bundle im Fortnite-Shop upgradet, erhält 25 Battle-Pass-Belohnungen und schaltet sofort das Superman-Outfit frei. Weitere Superman-Gegenstände können Battle-Pass-Besitzer:innen ab dem 11. Juli durch Quests freischalten.

Schalte kostenlose und Premium-Battle-Pass-Belohnungen frei, indem du in beliebigen Fortnite-Erlebnissen XP sammelst! Mit dem Kauf des Battle Pass wird direkt Robin, Mitglied der Teen Titans, freigeschaltet. Wer auf das Battle-Bundle im Fortnite-Shop upgradet, erhält 25 Battle-Pass-Belohnungen und schaltet sofort das Superman-Outfit frei. Weitere Superman-Gegenstände können Battle-Pass-Besitzer:innen ab dem 11. Juli durch Quests freischalten. Zusätzliche Ausrüstung: Wirf einen Krypto-Snack, und Supermans treuer Hundepartner stürzt sich auf ihn – und richtet dabei verheerenden Schaden in der Umgebung an. Robins Enterhakenpistole hat zudem deutlich mehr Reichweite als der normale Grappler. Es gibt auch neue Segen sowie die neuen Dash- und Superman-Geister, die die Luft- und Wasser-Sprites ersetzen.

Fortnite OG Kapitel 1, Saison 4 ist ebenfalls live – mit der Rückkehr von Dusty Divot, Risky Reels und Fortnites erstem Fahrzeug: dem Einkaufswagen. Eine mysteriöse Figur, The Visitor, kehrt auf die Insel zurück – und alles führt zum Blast-Off-Live-Event am 26. Juli.