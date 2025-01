Fortnite: Titanenkampf zwischen Godzilla und Kong

Autor:, in / Fortnite

Mit einem markerschütternden Schrei stampft Godzilla durch die Fortnite-Insel. Bereits zum Reset am Dienstag waren die ersten Spuren des Monsters sichtbar, etwa durch die zerstörte Brücke.

Doch es wird noch gefährlicher für all jene, die in den nächsten Tagen aus dem Kampfbus hüpfen: Kong mischt ebenfalls auf der Insel mit!

Schaut euch den neusten Trailer zum Godzilla x Kong Event in Fortnite an, das am 17. Januar startet. Und besucht fortnite.com für mehr Details.