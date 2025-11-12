Fortnite: Tools für In-Island-Transaktionen jetzt für Entwickler verfügbar

Image: Epic Games

Fortnite bringt Tools für In-Island-Transaktionen – jetzt für Entwickler verfügbar!

Epic Games hat neue Tools für Transaktionen innerhalb der Inseln für Fortnite-Entwickler zur Verfügung gestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Entwickler außerdem in der Lage sein, Artikel direkt von ihren Inseln aus zu verkaufen.

Die Transaktionen innerhalb der Inseln wurden im September als Teil eines umfassenden Updates des Creator-Ökosystems angekündigt und bieten Monetarisierungsmöglichkeiten, die über die Auszahlungen für Engagement hinausgehen. Das bedeutet, dass Entwickler bald mehr Möglichkeiten haben werden, ihre Visionen sowohl finanziell als auch kreativ zu verwirklichen.

Die vollständige Ankündigung gibt es hier. Ein FAQ dazu finder ihr hier.

  1. EdgarAllanFloh 109200 XP Master User | 12.11.2025 - 09:06 Uhr

    Irgendwie finde ich das schon krank. Gerade habe ich mal geguckt, was das Autopaket der Simpsons kostet. Da zahlt man 19 Euro für ein paar Skins. Und wenn man dann noch als Bart und Krusty spielen will, kommen nochmal ungefähr so viel dazu. Kein Wunder, dass das alle gerne kopieren wollen.

    3

