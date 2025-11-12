Fortnite: Tools für In-Island-Transaktionen jetzt für Entwickler verfügbar

Epic Games hat neue Tools für Transaktionen innerhalb der Inseln für Fortnite-Entwickler zur Verfügung gestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Entwickler außerdem in der Lage sein, Artikel direkt von ihren Inseln aus zu verkaufen.

Die Transaktionen innerhalb der Inseln wurden im September als Teil eines umfassenden Updates des Creator-Ökosystems angekündigt und bieten Monetarisierungsmöglichkeiten, die über die Auszahlungen für Engagement hinausgehen. Das bedeutet, dass Entwickler bald mehr Möglichkeiten haben werden, ihre Visionen sowohl finanziell als auch kreativ zu verwirklichen.

Die vollständige Ankündigung gibt es hier. Ein FAQ dazu finder ihr hier.