Fortnite: Trailer zu Kapitel 7 Saison 2 setzt Pläne des Reisenden in Gang

Epic Games hat den offiziellen Trailer zu Fortnite Kapitel 7 – Saison 2: Showdown veröffentlicht. Bereits Anfang der Woche war ein erster Teaser vorausgegangen.
Im neune Trailer wird deutlich: Der Plan des Dunklen Reisenden ist in vollem Gange, und die neue Saison verspricht ein entsprechend großes Spektakel.
Der Startschuss fällt am 19. März, begleitet von neuen Story‑Elementen, frischen Schauplätzen und vermutlich weiteren Gameplay‑Überraschungen, die der Trailer bereits andeutet.
Wie gewohnt dürfte Epic in den kommenden Tagen zusätzliche Details zu Battle Pass, Events und neuen Mechaniken enthüllen.
Fortnite war ja noch nie meins …
Wems gefällt, packt mich nicht wirklich.