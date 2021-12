Fortnite: Trailer zum neuen Battle Pass

Autor:, in / Fortnite

Epic Games gibt den Start von Fortnite Kapitel 3 – Saison 1: Flipped bekannt, nachdem am vergangenen Wochenende Millionen von Fans am gewaltigen Abschluss von Kapitel 2 teilgenommen hatten. Im Finalkampf gegen die Würfelkönigin kämpfte die Spielerschaft Seite an Seite mit „Das Fundament“, verkörpert vom Weltstar Dwayne „The Rock“ Johnson.

Ein „Kapitel“ in Fortnite ist ein kompletter Neubeginn für das Spiel, und Kapitel 3 bringt eine überarbeitete Karte, neue Gameplay-Mechaniken und ein bedeutendes Update für die fortlaufende Storyline des Spiels.

Den Trailer zum neuen Battle Pass gibt es hier:

Der Trailer zu Kapitel 3 – Saison 1: Flipped ist hier zu sehen:

Das neue Fortnite-Launch-Thema lautet Kapitel 3 – Saison 1: Flipped. Die Fortnite-Insel – die Karte, die die Fans seit einem Jahr kennen – hat sich komplett verändert und enthüllt nie zuvor gesehene Gebiete, die erkundet werden können. Da Spider-Man jetzt ein spielbarer Charakter ist, ist es möglich den sehr vertrauten, hoch aufragenden und mit Netzen bedeckten Daily Bugle zu besuchen. Apropos Netze: Am 11. Dezember können die Fans Spider-Mans Netzschiesser im Spiel erhalten und sich zum ersten Mal über die Insel schwingen. Alle Details zu den Neuerungen in Fortnite Kapitel 3 – Saison 1 gibt es im offiziellen Blog-Beitrag.

Darüber hinaus gibt es hier zahlreiche Screenshots und die Karte zu sehen!

Gameplay-Items:

Screenshots:

Karte:

Fortnite ist kostenlos verfügbar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Android und PC.