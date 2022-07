Fortnite: Über 4 Millionen Spieler via Xbox-Cloud-Gaming seit Mai

Autor:, in / Fortnite

Seit Mai haben über 4 Millionen Spieler Fortnite via Xbox-Cloud-Gaming gespielt.

Bei der Bilanzkonferenz zum vierten Quartal des Geschäftsjahres (endete am 30. Juni 2022) gab Satya Nadella, CEO von Microsoft, Auskunft über die Anzahl der Spieler in Fortnite via Cloud-Gaming.

Seit dem Launch von Fortnite über Xbox-Cloud-Gaming Anfang Mai haben über 4 Millionen Menschen das Battle-Royale-Spiel gestreamt. Davon sind 1 Million Spieler gänzlich neu dem Ökosystem von Xbox beigetreten.

„Und wir sind eine Partnerschaft mit Epic Games eingegangen, um Fortnite kostenlos über den Browser verfügbar zu machen. Mehr als vier Millionen Menschen haben das Spiel bis heute gestreamt, darunter über eine Million, die neu in unserem Ökosystem sind.“

Mit Xbox-Cloud-Gaming können Spieler Fortnite mit ihrem Microsoft-Account über iOS, iPadOS, Android oder einen Windows-PC mit Internetzugang das Spiel kostenlos streamen. Hier erfahrt ihr mehr dazu.