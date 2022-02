Fortnite: Uncharted-Paket mit Tom Holland im Fokus

Autor:, in / Fortnite

Verschafft euch einen kleinen Einblick in das Uncharted Skin Paket aus Fortnite.

Schaut euch jetzt in einem neuen Video die Skins zum Uncharted-Paket in Fortnite an.

Die Skins basieren auf den gleichnamigen Film Uncharted den ihr euch aktuell im Kino anschauen könnt.

Tom Holland spielt dort die Hauptrolle und verkörpert den Charakter von Nathan Drake aus der Videospielreihe.

