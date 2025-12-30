Fortnite: Unerwartetes Duo: Zack Snyder bedankt sich bei Kim Kardashian

11 Autor: , in News / Fortnite
Übersicht
Image: Epic Games

Zack Snyder überrascht Fans: Kim Kardashian hat ihn über die Feiertage in Fortnite zum Sieg getragen.

Zack Snyder hat mit einem humorvollen Post für Aufmerksamkeit gesorgt: Er bedankt sich öffentlich bei Kim Kardashian, die ihn laut eigener Aussage über die Weihnachtsfeiertage in Fortnite zu mehreren „Royales“ getragen hat.

Der Regisseur präsentiert das Ganze mit einem Augenzwinkern und zeigt damit eine überraschend lockere, spielerische Seite, die Fans so nicht jeden Tag von ihm sehen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fortnite

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. SPQRaiden 66550 XP Romper Domper Stomper | 30.12.2025 - 15:37 Uhr

    Guter Man! Kann er ja weitermachen, Tom Holland, Harrison Ford und co. kann er ja auch spielen und sich dann bedanken 😀

    0
      • Katanameister 282100 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.12.2025 - 15:52 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Attraktiv ?
        Naja, sieht alles unecht und nach Plastik aus, keine Ahnung wer sowas gut findet, da müsste man schon an Geschmacksverirrung leiden.

        0
        • faktencheck 149320 XP Master-at-Arms Onyx | 30.12.2025 - 15:57 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Deshalb schrieb ich ja auch „attraktive“ in Anführungszeichen. Gibt genug Menschen auf dieser Welt, die daran Gefallen finden. Nicht umsonst hat dieser Clan Milliarden gemacht.

          0
          • Robilein 1194850 XP Xboxdynasty Legend Gold | 30.12.2025 - 16:14 Uhr
            Antwort auf faktencheck

            An der ist nun wirklich nichts schön. Künstlich bis zum Ende, ein gutes Spiegelbild für die heutige Gesellschaft. Aber klar, Geschmackssache. Ich mag’s lieber ohne 5 Kg Schminke.

            0

Hinterlasse eine Antwort