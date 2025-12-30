Fortnite: Unerwartetes Duo: Zack Snyder bedankt sich bei Kim Kardashian

Zack Snyder hat mit einem humorvollen Post für Aufmerksamkeit gesorgt: Er bedankt sich öffentlich bei Kim Kardashian, die ihn laut eigener Aussage über die Weihnachtsfeiertage in Fortnite zu mehreren „Royales“ getragen hat.
Der Regisseur präsentiert das Ganze mit einem Augenzwinkern und zeigt damit eine überraschend lockere, spielerische Seite, die Fans so nicht jeden Tag von ihm sehen.
"Big thanks to @kimkardashian for carrying me to all those Royales on @fortnite over Christmas break 🎄🎮"
📸Zack Snyder (IG) pic.twitter.com/R0aAZhlo8h
— Zack Snyder Film (@ZackSnyderFilm) December 29, 2025
Guter Man! Kann er ja weitermachen, Tom Holland, Harrison Ford und co. kann er ja auch spielen und sich dann bedanken 😀
immer nett Danke sagen 😉
Wer braucht so Menschen wie Kim Kardashian🤔
Da gibt es doch sicher bessere Figuren, die man spielen kann 👎.
Die haben aber nicht so „attraktive“ sekundäre Geschlechtsmerkmale. 🙂
Attraktiv ?
Naja, sieht alles unecht und nach Plastik aus, keine Ahnung wer sowas gut findet, da müsste man schon an Geschmacksverirrung leiden.
Deshalb schrieb ich ja auch „attraktive“ in Anführungszeichen. Gibt genug Menschen auf dieser Welt, die daran Gefallen finden. Nicht umsonst hat dieser Clan Milliarden gemacht.
An der ist nun wirklich nichts schön. Künstlich bis zum Ende, ein gutes Spiegelbild für die heutige Gesellschaft. Aber klar, Geschmackssache. Ich mag’s lieber ohne 5 Kg Schminke.
Geiler Typ 👌 zock die aber auch 🔝
Ich fand die Dame eher unpassend für Fortnite
Der will die doch nur Flanken 🤣🫣