Fortnite: Unerwartetes Duo: Zack Snyder bedankt sich bei Kim Kardashian

Zack Snyder überrascht Fans: Kim Kardashian hat ihn über die Feiertage in Fortnite zum Sieg getragen.

Zack Snyder hat mit einem humorvollen Post für Aufmerksamkeit gesorgt: Er bedankt sich öffentlich bei Kim Kardashian, die ihn laut eigener Aussage über die Weihnachtsfeiertage in Fortnite zu mehreren „Royales“ getragen hat.

Der Regisseur präsentiert das Ganze mit einem Augenzwinkern und zeigt damit eine überraschend lockere, spielerische Seite, die Fans so nicht jeden Tag von ihm sehen.

"Big thanks to @kimkardashian for carrying me to all those Royales on @fortnite over Christmas break 🎄🎮" 📸Zack Snyder (IG) pic.twitter.com/R0aAZhlo8h — Zack Snyder Film (@ZackSnyderFilm) December 29, 2025