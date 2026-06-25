Fortnite: Unvaulted bringt erstmals frühere Battle-Pass-Skins zurück

Mit dem neuen Programm Unvaulted verändert Fortnite eine der bislang wichtigsten Regeln des Spiels und bringt frühere Battle-Pass-Inhalte erstmals zurück in den Item-Shop.

Ab dem 28. Juni werden ausgewählte Gegenstände aus vergangenen Battle Passes erneut erhältlich sein. Den Anfang machen Marvel-Inhalte aus Chapter 5 Season 4, die als spezielle Bundles angeboten werden.

Im Ankündigungstrailer sind unter anderem Gwenpool, War Machine, Peelverine, Captain Jones und Mysterio zu sehen. Spieler erhalten damit erstmals die Möglichkeit, bestimmte Battle-Pass-Outfits nachträglich zu erwerben.

Bislang galt in Fortnite eine klare Trennung zwischen Battle-Pass-Belohnungen und regulären Shop-Inhalten. Wer einen Skin während der jeweiligen Saison nicht freischaltete, hatte in der Regel keine weitere Gelegenheit, ihn zu erhalten. Mit Unvaulted verabschiedet sich Epic Games nun zumindest teilweise von diesem Prinzip.

Die Auswirkungen könnten weit über die zunächst angekündigten Marvel-Outfits hinausgehen. Viele Spieler hoffen bereits auf die Rückkehr besonders begehrter Skins aus früheren Battle Passes. Dazu zählen Figuren wie Tony Stark, Midas, Spider-Man und zahlreiche weitere Charaktere, die bislang als dauerhaft verpasst galten.

Welche weiteren Battle-Pass-Inhalte tatsächlich zurückkehren werden, hat Epic Games noch nicht bekannt gegeben. Die Einführung von Unvaulted markiert jedoch einen bedeutenden Kurswechsel und dürfte zu den meistdiskutierten Änderungen in der Geschichte von Fortnite gehören.

We’re bringing them back. Introducing: Unvaulted. Your favorite Outfits from previous Battle Passes, starting with some of the Marvel Outfits from Chapter 5 Season 4, will start to hit the Shop as separate bundles on June 28! pic.twitter.com/beZsAhovKw — Fortnite (@Fortnite) June 24, 2026