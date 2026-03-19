Fortnite: V-Bucks-Pakete ab heute teurer mit weniger Währung

Mit dem Start der neuen Showdown-Saison 2026 passt Fortnite die Preise und Belohnungen für V-Bucks und Battle Pass an.

Mit dem heutigen Start der Showdown-Saison 2026 nimmt Fortnite spürbare Änderungen bei den V-Bucks-Paketen und Battle-Pass-Belohnungen vor. Spieler müssen sich auf reduzierte Mengen in allen Preiskategorien einstellen, während die Kosten unverändert bleiben.

Das kleinste Paket kostet weiterhin 8,99 Euro, liefert jedoch nur noch 800 V-Bucks statt der bisherigen 1.000. Auch das mittlere Paket für 22,99 Euro liefert künftig nur noch 2.400 V-Bucks anstatt 2.800. Die beiden größten Pakete wurden ebenfalls reduziert: Für 36,99 Euro gibt es jetzt 4.500 V-Bucks statt 5.000, und das Top-Paket für 89,99 Euro enthält nur noch 12.500 V-Bucks statt 13.500.

Auch der Kauf des Battle Pass wurde angepasst. Wer den Pass erwirbt, kann künftig maximal 800 V-Bucks zurückverdienen – zuvor waren es 1.500. Die Änderungen betreffen damit sowohl Gelegenheitsspieler als auch Vielspieler, die auf die Belohnungen des Passes setzen.

Die Anpassung der V-Bucks-Mengen dürfte bei der Community für Diskussionen sorgen, da Spieler künftig für dieselben Inhalte mehr bezahlen müssen, während die maximalen Rückvergütungen reduziert wurden.

Lest in dieser Meldung ehr über die Änderungen in Fortnite.