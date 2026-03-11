Fortnite: V-Bucks werden teurer weil die Betriebskosten steigen

Warum Epic Games die Preise anhebt und wie sich das auf V‑Bucks, Battle Pass und Bundles von Fortnite auswirkt.

Epic Games kündigt umfassende Anpassungen für Fortnite an, weil die Betriebskosten laut eigenen Aussagen deutlich gestiegen sind.

Die Änderungen betreffen V‑Bucks‑Strukturen, Battle Pass‑Belohnungen, die Fortnite‑Crew und mehrere thematische Zusatz‑Pässe. Gleichzeitig führt Epic ein System ein, das Spielern einen Teil ihrer Ausgaben zurückgibt.

20 % Epic‑Belohnungen bei Käufen über das Epic‑Zahlungssystem

Wer Käufe in Fortnite, Fall Guys oder Rocket League über den Epic Games Store oder das Epic‑Zahlungssystem auf PC, iOS, Android oder im Web tätigt, erhält künftig 20 % des Kaufbetrags als Epic‑Belohnungen zurück.

Dieses Guthaben kann in Fortnite, anderen Epic‑Titeln oder im Epic Games Store genutzt werden.

Battle Pass: günstiger, aber weniger V‑Bucks als bisher

Der Battle Pass kostet künftig 800 V‑Bucks statt 1.000. Für den Abschluss gibt es ebenfalls 800 V‑Bucks, was weiterhin reicht, um den nächsten Pass zu kaufen.

Allerdings entfallen die 500 Bonus‑V‑Bucks, die bisher in den Zusatzbelohnungen steckten.

Das Battle Pass‑Paket (Pass + 25 Level) wird von 2.800 auf 2.600 V‑Bucks reduziert.

OG‑, Musik‑ und LEGO‑Pass werden günstiger

Mit der jeweils nächsten Season gelten neue Preise:

OG‑Pass: 800 V‑Bucks (vorher 1.000)

800 V‑Bucks (vorher 1.000) Musik‑Pass: 1.200 V‑Bucks (vorher 1.400)

1.200 V‑Bucks (vorher 1.400) LEGO‑Pass: 1.200 V‑Bucks (vorher 1.400)

Damit sinken die Kosten für alle drei Zusatz‑Pässe.

Fortnite‑Crew erhält weniger V‑Bucks

Die monatliche Fortnite‑Crew liefert künftig 800 V‑Bucks statt 1.000. Crew‑Mitglieder werden per E‑Mail über Zeitpunkt und Details der Umstellung informiert.

Darüber hinaus behalten V‑Bucks‑Geschenkkarten ihren aufgedruckten Wert und können weiterhin normal eingelöst werden.

Die angekündigten Preisänderungen, die Epic noch nachreichen wird, sollen ebenfalls ab dem 19. März gelten.