Fortnite: Vergleichsvideo zum Simpsons-Crossover

Von Moe’s Taverne bis zum Atomkraftwerk: Fortnite-Springfield im direkten Serienvergleich.

Die Kultfamilie in Gelb hat den Sprung ins Battle Royale geschafft: Seit Samstag ist eine exklusive „Die Simpsons“-Mini-Season in Fortnite live – und sie bringt nicht nur Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie ins Spiel, sondern gleich ganz Springfield!

Schlendert durch die Evergreen Terrace und besucht das legendäre Zuhause der Simpsons. Gönnt euch ein Duff-Bier in Moe’s Taverne oder schaut im Atomkraftwerk vorbei, wo Homer wie gewohnt ein Nickerchen hält.

Ein neues Video zeigt, wie beeindruckend detailverliebt Epic Games die Zeichentrickwelt ins Spiel übertragen hat – inklusive direkter Szenenvergleiche zwischen Serie und Spiel.

Wart ihr schon auf der Springfield-Insel unterwegs? Was haltet ihr vom Simpsons-Crossover in Fortnite?