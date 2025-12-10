Fortnite: Video zu Quentin Tarantinos Das verlorene Kapitel: Yukis Rache

Vor mehr als zwanzig Jahren schrieb Quentin Tarantino eine Szene für „Kill Bill“, die jedoch nie den Weg auf die Leinwand fand – ein verlorenes Kapitel, bekannt einzig durch alte Drehbuchseiten und Fanmythen.
Letzte Woche erwachte diese Geschichte als „Das verlorene Kapitel: Yukis Rache“ zu neuem Leben – und zwar zum ersten Mal in Fortnite.
Unter der Regie von Tarantino persönlich und mit Uma Thurman in der Hauptrolle wurden für „Das verlorene Kapitel: Yukis Rache“ die virtuellen Produktionswerkzeuge der Engine eingesetzt, um seine Vision zum Leben zu erwecken – so konnte der Ausnahmeregisseur die Schauspieler inszenieren und ihre Performances in Echtzeit in Fortnite verfolgen. Im Blog gibt’s weitere Details.
schade das ich kein Fortnite spiele ^^
Das ist auch „nur“ ein Film im Spiel. Wird es bestimmt auf YT zu sehen geben.
Fortnite und kein Ende !
Wirklich sehenswert. Habs schon gleich am Anfang angeschaut.
Viel Spaß allen die fortnite zocken aber mein Fall ist es nicht
Sind immer noch so viele am fortnite spielen
Ja, das wundert mich auch immer. Sollen wohl noch um die 1 Millionen Spieler pro Tag haben.
Man kann das Spiel auch in der Cloud starten um das Video zu sehen 😉
Krass, dass die Filme schon über zwanzig Jahre alt sind.
Als Tarantino Fan bekomme ich da lange Ohren 👂, aber fortnite ist nun mal nix mehr für mich