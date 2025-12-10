Fortnite: Video zu Quentin Tarantinos Das verlorene Kapitel: Yukis Rache

Vor mehr als zwanzig Jahren schrieb Quentin Tarantino eine Szene für „Kill Bill“, die jedoch nie den Weg auf die Leinwand fand – ein verlorenes Kapitel, bekannt einzig durch alte Drehbuchseiten und Fanmythen.

Letzte Woche erwachte diese Geschichte als „Das verlorene Kapitel: Yukis Rache“ zu neuem Leben – und zwar zum ersten Mal in Fortnite.

Unter der Regie von Tarantino persönlich und mit Uma Thurman in der Hauptrolle wurden für „Das verlorene Kapitel: Yukis Rache“ die virtuellen Produktionswerkzeuge der Engine eingesetzt, um seine Vision zum Leben zu erwecken – so konnte der Ausnahmeregisseur die Schauspieler inszenieren und ihre Performances in Echtzeit in Fortnite verfolgen. Im Blog gibt’s weitere Details.