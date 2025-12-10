Fortnite: Video zu Quentin Tarantinos Das verlorene Kapitel: Yukis Rache

Image: Epic Games

Fortnite: Behind-the-Scenes Video zu Quentin Tarantinos „Das verlorene Kapitel: Yukis Rache“.

Vor mehr als zwanzig Jahren schrieb Quentin Tarantino eine Szene für „Kill Bill“, die jedoch nie den Weg auf die Leinwand fand – ein verlorenes Kapitel, bekannt einzig durch alte Drehbuchseiten und Fanmythen.

Letzte Woche erwachte diese Geschichte als „Das verlorene Kapitel: Yukis Rache“ zu neuem Leben – und zwar zum ersten Mal in Fortnite.

Unter der Regie von Tarantino persönlich und mit Uma Thurman in der Hauptrolle wurden für „Das verlorene Kapitel: Yukis Rache“ die virtuellen Produktionswerkzeuge der Engine eingesetzt, um seine Vision zum Leben zu erwecken – so konnte der Ausnahmeregisseur die Schauspieler inszenieren und ihre Performances in Echtzeit in Fortnite verfolgen. Im Blog gibt’s weitere Details.

  5. ydaxtery 3140 XP Beginner Level 2 | 10.12.2025 - 14:29 Uhr

    Man kann das Spiel auch in der Cloud starten um das Video zu sehen 😉

  7. AndroniKx 26690 XP Nasenbohrer Level 3 | 10.12.2025 - 14:44 Uhr

    Als Tarantino Fan bekomme ich da lange Ohren 👂, aber fortnite ist nun mal nix mehr für mich

