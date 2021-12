Das Fortnite Winterfest 2021 bringt Geschenke, No Way Home Spidey und weitere Überraschungen!

Epic Games kündigt die Rückkehr des Fortnite Winterfests an. Die diesjährigen Festivitäten gehen vom 16. Dezember um 15:00 Uhr bis zum 6. Januar um 15:00 Uhr und bringen insgesamt 14 kostenlose Geschenke – darunter zwei Outfits – von Sgt. Winter für die Fans mit sich. Zusätzlich sind ab dem 16. Dezember um 01 Uhr morgens die Outfits „Spider-Man (No Way Home)“ und „MJ (No Way Home)“ im Item-Shop erhältlich.

Die Winterfest-Lodge ist wieder eröffnet und Sgt. Winter wird dort 14 Tage lang jeden Tag ein neues Geschenk auspacken, inklusive der beiden Outfits Chrisabelle und Winter-Schali. Neben den beiden Outfits werden in den Geschenken zwei Spitzhacken, zwei Lackierungen, eine Lobbymusik sowie je einen Hängegleiter, Kondensstreifen, Emote, Ladebildschirm, Emoticon, Spraymotiv und Banner enthalten sein. Alle Geschenke können bis zum Ende des Winterfests am 06. Januar geöffnet werden, auch wenn mal ein einzelner Tag verpasst wurde.

Winterfest-Aufträge mit Belohnungen

Nicht nur verteilt Sgt. Winter jeden Tag neue Geschenke, sondern auch 14 Tage lang täglich neue und winterliche Aufgaben. Die einzelnen Aufträge sind über die „Aufträge“-Seite im Spiel einsehbar und bringen natürlich auch EP und Belohnungen. Nach dem erfolgreichen Abschließen von sieben Aufträgen winkt der Hängegleiter „Schneemando-Board“ und für alle zehn das Rücken-Accessoire „Eislama“.

Winterfest im Kreativmodus

Nicht nur auf der Insel herrscht der Winter. Nach der Ankündigung des Winter-Creator-Wettbewerb im November sind zahlreiche Kreationen eingegangen, die nun im „Winterfest“-Tab, neben „Entdecken“ im Kreativmodus zu finden sind. Alle, die mindestens zwei Stunden auf den Karten/Spielen von Creators gespielt habt, erhalten das Emoticon „Alter Knacker“, das Spraymotiv „Lama-Rentier“, ein Adventsagitator-Banner und ein Neujahr-2022-Banner.

Alle Details und weitere Informationen zum Winterfest 2021 gibt es im offiziellen Blog-Beitrag.