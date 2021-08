Fortnite: Wonder Woman schließt sich dem Kampf an

Die Amazonenkriegerin Wonder Woman landet in Fortnite und schließt sich dem Kampf an.

Epic Games gibt bekannt, dass die Hilferufe der Insel erhört wurden und ein weiteres Mitglied der Gerechtigkeitsliga gegen die Invasion antreten wird: Wonder Woman. Die mutige Amazonenkriegerin ist in Kürze in Fortnite verfügbar, um dort für den Frieden zu kämpfen.

Wonder Woman wird ab dem 20. August 2021 um 02:00 Uhr zusammen mit ihrer gepanzerten Variante im Item-Shop von Fortnite verfügbar sein. Das gesamte Set beinhaltet neben den beiden Outfits zudem den Hängegleiter „Goldene Adlerflügel“, die Spitzhacke „Athenas Streitaxt“, den Ladebildschirm „DC Trinity“ und das Rücken-Accessoire „Dianas Umhang“ in zwei Varianten.

Der Wonder Woman Cup: Bereits am 18. August 2021 können Fans im Wonder Woman Cup zusammen als Duo mit ihren Freunden antreten, um die Chance zu erhalten das Outfit „Wonder Woman“ und das Rücken-Accessoire „Dianas Umhang“ zu gewinnen, noch bevor beides im Item-Shop verfügbar ist. Alle Duos haben 3 Stunden Zeit, um bis zu 10 Matches zu spielen und dabei so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Die besten Teams aus jeder Region erhalten das Outfit „Wonder Woman“ und das Rücken-Accessoire „Dianas Umhang“. Jedes Team, das 8 Punkte verdient, erhält außerdem den Ladebildschirm „Angriff der Amazonen“.