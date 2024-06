Fortnite: Zwei neue Spielmodi für LEGO Fortnite

Autor:, in / Fortnite

Epic Games hat mit dem jüngsten Update LEGO Fortnite gleich um zwei Spiemodi erweitert, die gegensätzlicher nicht sein könnten.

Entspannt-Modus

Im Entspannt-Modus könnt ihr es gelassener angehen. Die Einstellungen der Spielwelt sind eine Mischung aus dem Überlebens- und dem Sandbox-Modus.

Im Entspannt-Modus gelten folgende Standard-Einstellungen, die aber auch angepasst werden können:

Gegner – An

– An Schwierigkeitsgrad von Feinden (neue Einstellung!) – Einfach

(neue Einstellung!) – Einfach Sturmwilde Feinde (neue Einstellung!) – Aus

(neue Einstellung!) – Aus Hunger – Aus

– Aus Temperatur – Aus

– Aus Ausdauer – Aus

– Aus Spielereliminierung – Respawnen

– Respawnen Inventargegenstände bei Eliminierung fallenlassen – Aus

– Aus Freundliche Kreaturen – An

– An Schaden durch Verbündete – Aus

– Aus Dorfbewohner – An

– An Energiesystem – Aus

– Aus Dorftiere entfernen bei Eliminierung – Aus

Experten-Modus

Ganz und gar nicht entspannt ist der Experten-Modus. In diesem Modus werdet ihr dauerhaft eliminiert, wenn ihr eure Herzen verliert. Nur ein Wiederkehrtotem in eurem Inventar kann euch davor schützen und nach dem Ableben samt Rucksack in eurem Bett wiederbeleben. Das Totem wird nach der Nutzung allerdings zerstört.

Um den Tod zu vermeiden, solltet ihr besonders vor den neuen sturmwilden Feinden einen Bogen machen. Sie haben mehr Kondition, verursachen mehr Schaden und sind schneller unterwegs als normale Feinde. Aber auch die normalen Feinde sind hier stärker als ihr es gewohnt seid.

Liste er sturmwilden Feinde:

Sturmwilder Blaster

Sturmwilder Knochenwolf

Sturmwildes Ungetüm

Sturmwildes Frostungetüm

Sturmwilder Frostroller

Sturmwilder Frostskorpion

Sturmwilder Frostwolf

Sturmwilder Einsiedlerkrebs

Sturmwildes Sandungetüm

Sturmwilder Sandroller

Sturmwilder Sandskorpion

Sturmwilde Sandspinne

Sturmwilder Sandwolf

Sturmwilder Skorpion

Sturmwilde Halunken

Sturmwilde Spinne

Sturmwilder Steinroller

Sturmwilder Wolf

Im Experten-Modus gelten folgende Standard-Einstellungen, einige von ihnen können angepasst werden:

Feinde – An (kann nicht geändert werden!)

– An (kann nicht geändert werden!) Schwierigkeitsgrad von Feinden (neue Einstellung!) – Schwer (kann nicht geändert werden!)

(neue Einstellung!) – Schwer (kann nicht geändert werden!) Sturmwilde Feinde (neue Einstellung!) – An (kann nicht geändert werden!)

(neue Einstellung!) – An (kann nicht geändert werden!) Hunger – An (kann nicht geändert werden!)

– An (kann nicht geändert werden!) Temperatur – An (kann nicht geändert werden!)

– An (kann nicht geändert werden!) Ausdauer – An (kann nicht geändert werden!)

– An (kann nicht geändert werden!) Spielereliminierung – Dauerhaft (kann nicht geändert werden!)

– Dauerhaft (kann nicht geändert werden!) Inventargegenstände bei Eliminierung fallenlassen An (kann nicht geändert werden!)

An (kann nicht geändert werden!) Freundliche Kreaturen – An (kann nicht geändert werden … gern geschehen)

– An (kann nicht geändert werden … gern geschehen) Schaden durch Verbündete – Aus (dies kann geändert werden, wenn es euch noch immer nicht schwer genug ist)

– Aus (dies kann geändert werden, wenn es euch noch immer nicht schwer genug ist) Dorfbewohner – An (kann nicht geändert werden … ihr werdet definitiv ein paar Freunde benötigen!)

– An (kann nicht geändert werden … ihr werdet definitiv ein paar Freunde benötigen!) Energiesystem – An (kann nicht geändert werden … ihr müsst selbst die Ärmel hochkrempeln!)

– An (kann nicht geändert werden … ihr müsst selbst die Ärmel hochkrempeln!) Dorftiere entfernen bei Eliminierung – An (kann nicht geändert werden … sorgt für ihre Sicherheit!)

Falls ihr noch mehr über die beiden Modi erfahren möchtet, besucht bitte die offizielle Seite zu Fortnite.