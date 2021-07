Forza Horizon 4: Herbst Saison bringt McLaren Speedtail 2019

Wer in Forza Horizon 4 bis Donnerstag noch in die laufende Herbst Saison schaut, kann den sehr eleganten McLaren Speedtail 2019 abstauben. Dabei müsst ihr die Playlist nicht vollständig abarbeiten, sondern es reichen bereits 80 Prozent, um den schnellen Flitzer in die eigene Garage stellen zu können.

80% of the Autumn playlist will get you the fastest, sleekest McLaren there is; the Speedtail. pic.twitter.com/MOOp5MOFd1

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) July 13, 2021