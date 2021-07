Forza Horizon 4: Series-38-Update ist ein Best-of mit beliebten Inhalten

Playground Games bereitet sich auf die Veröffentlichung von Forza Horizon 5 vor, das am 9. November 2021 veröffentlicht wird. Das Studio hat nun bekannt gegeben, dass mit dem nächsten Series-38-Update für Forza Horizon 4 eine Zusammenstellung der beliebtesten Inhalte der vorangegangenen Aktualisierungen umgesetzt werden.

Ihr könnt euch auf eine bunte Mischung aus Belohnungen, Championships und Challenges freuen. Auch werdet ihr eine zusätzliche Chance auf besonders seltene Autos und Belohnungen bekommen, die sich nur ab und an gezeigt haben. Weiter wollte der Entwickler nicht ins Detail gehen. Die Pläne für Forza Horizon 4 werden somit zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt. Derzeit fokussiert man sich also voll und ganz auf die Veröffentlichung von Forza Horizon 5. Allerdings möchte das Team weiter an Forza Horizon 4 arbeiten, um Bugfixes, Stabilitätsverbesserungen und mehr in den vierten Teil der Reihe einzubringen.