Forza Horizon 4: Spezial-Lackierung zu Ehren von Forza Motorsport 7

In wenigen Tagen endet der Lebenszyklus der Rennsportsimulation Forza Motorsport 7. Infolge dessen werden ab dem 15. September sowohl der siebte Teil der beliebten Rennspielserie, als auch dessen DLCs nicht mehr im Microsoft Store erhältlich sein. Auch im Xbox Game Pass wird der Titel nicht mehr enthalten sein. Für Besitzer bleibt Forza Motorsport 7 allerdings auch weiterhin ganz normal spielbar.

Um Forza Motorsport 7 zu ehren und einen gebührenden Abschluss zu feiern, wurde nun eine Spezial-Lackierung im Forza Motorsport 7-Design für Forza Horizon 4 veröffentlicht. Alle Spieler erhalten die Lackierung kostenlos und können diese über eine Nachricht in ihrem Ingame-Posteingang abrufen.

Check your messages for the special #ForzaMotorsport7 livery! https://t.co/Z2ooYEtPGa

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 9, 2021