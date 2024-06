Forza Horizon 4: Spiel wird aus digitalen Stores entfernt

Playground Games hat offiziell bekannt gegeben, dass Forza Horizon 4 aus den digitalen Stores am 15. Dezember 2024 entfernt wird und dann nicht mehr digital gekauft werden kann. Sämtliche DLCs wurden bereits aus den Stores entfernt.

Wer das Spiel bereits besitzt, kann es aber jederzeit neu herunterladen und neu installieren, lediglich der Neukauf des Spiels wird ab dem 15.12.24 nicht mehr möglich sein. Gründe für die Entfernung sind Verträge und Lizenzen.

„Aufgrund von Lizenzen und Vereinbarungen mit unseren Partnern wird Forza Horizon 4 am 15. Dezember 2024 von den digitalen Plattformen (Microsoft Store und Steam) genommen. Das bedeutet, dass das Spiel und seine zusätzlichen Inhalte nicht mehr in Online-Shops erhältlich sein werden.“

„Am 15. Dezember wird Forza Horizon 4 aus den Geschäften und dem Xbox Game Pass entfernt. Das bedeutet, dass das Spiel und seine zusätzlichen Inhalte nicht mehr zum Kauf verfügbar sein werden. Spieler, die das Spiel und seine Inhalte bereits besitzen, können es wie gewohnt herunterladen und spielen, einschließlich der Offline-, Online- und Multiplayer-Funktionen; physische Kopien des Spiels, die nach diesem Datum gekauft wurden, funktionieren ebenfalls und können die Online-Funktionen nutzen.“ „Wenn ihr Forza Horizon 4 über den Xbox Game Pass gespielt und DLC-Inhalte dafür gekauft habt, müsst ihr euch keine Sorgen machen: Wenn ihr am 25.6. ein aktives, voll bezahltes (nicht ermäßigtes) Xbox Game Pass-Abonnement habt, könnt ihr ein Spiel-Token erhalten, wenn ihr zusätzliche Inhalte für Forza Horizon 4 über euer Xbox Message Center erworben habt. Die Codes werden in den nächsten Tagen zugestellt. Bitte denken Sie daran, dass es eine Weile dauern kann, bis Sie Ihren Token erhalten.“

Es gibt aber noch weitere Änderungen, denn ab dem 25. Juli wird die letzte Serie für das Spiel in Serie 77 stattfinden, die die letzte Festival Playlist beinhaltet, die am 22. August endet.

„Nach dem Ende der Serie 77 am 22. August werden Sie nicht mehr auf den Bildschirm mit der Wiedergabeliste zugreifen können, außer um den Verlauf der Wiedergabeliste des Festivals zu sehen. Wenn Sie das Spiel starten, gelangen Sie zum Bildschirm Festival Site und nicht mehr zur Festival Playlist.“ „Auch wenn es nach Serie 77 (22. August) keine Festival-Playlists mehr geben wird, könnt ihr immer noch den Forza-Events-Bildschirm sehen, der eine Auswahl an täglichen und wöchentlichen Herausforderungen enthält. Wenn ihr diese Herausforderungen und Forzathon-Live-Events abschließt, erhaltet ihr Forzathon-Punkte, die ihr gegen Backstage-Pässe eintauschen könnt.“ „Wir werden die Liste der Backstage-Pass-Autos mit allen verbleibenden Autos aktualisieren, die nach Serie 77 exklusiv für die Festival-Playlist waren.“

Die Serie 77, die am 22. August endet, ist die letzte Gelegenheit, Achievements zu sammeln, die mit der Festival-Playlist verbunden sind:

(A Creature of Habit |15 |Complete all Seasonal Championships in a Festival Playlist Series. | |Stunt Puller |15 |Complete all Seasonal PR Stunts in a Festival Playlist Series. | |Cashing In |20 |Earn 1 Season Completion Bonus. | |Perfectionist |30 |Earn all 8 Season Completion Bonuses in the same Series. | |Encore?|50|Complete all activities in a single Festival Playlist Series.)

Wer noch kein Forza Horizon 4 besitzt, der sollte bis zum 14. Juli 2024 warten, denn dann wird es einen speziellen Forza Horizon 4 Sale geben, damit ihr das Spiel mit sämtlichen Inhalten in der größten Version günstig absahnen könnt.