Forza Horizon 4: Top 10 der meistgefahrenen Autos enthüllt

Playground Games hat eine Top 10 der Autos erstellt, die am meisten Kilometer durch euch während des Festivals in England in Forza Horizon 4 auf dem Tacho gesammelt haben.

Auf Platz 1 landet der 2006er Formula Drift #43 Dogde Viper SRT10, dicht gefolgt vom 1968er Abarth 595 Esseessee. Die vollständige Top 10 könnt ihr weiter unten einsehen.

Top 10 der meistgefahrenen Autos in Forza Horizon 4