Forza Horizon 4: Wird in nächster Zeit nicht aus dem Verkauf genommen

Forza Horizon 4

Spieler von Forza Horizon 4 müssen sich keine Sorgen machen, dass das Rennspiel in nächster Zeit aus dem Verkauf genommen wird.

Offenbar sind Fans besorgt darüber, dass Forza Horizon 4 in den kommenden Monaten aus dem Microsofft Store entfernt werden könnte. Im offiziellen Forum tauschte man sich über das mögliche Ende des Lebenszyklus aus.

Der Community Manager mit Namen T10ManteoMax meldete sich in dem Beitrag und gab an, dass Spieler keinen Grund zur Sorge haben, denn Forza Horizon 4 wird in nächste Zeit nicht aus dem Verkauf genommen.

Forza Horizon 4 erschien im Oktober 2018, hat demnach auch schon vier Jahre auf dem Buckel. Der aktuelle der Rennspielreihe, Forza Horizon 5, ist seit knapp einem Jahr erhältlich.

Man kann die Besorgnis der Spieler durchaus verstehen, denn die Vorgänger Forza Horizon 2 und 3 sind rund vier Jahre nach Erscheinen bzw. zwei Jahre nach Release eines Nachfolgers aus dem Verkauf genommen worden.