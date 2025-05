Forza Horizon 5: 1,4 Millionen PS5-Verkäufe in acht Tagen – Bericht

Die Einwohnerzahl von Mexiko hat seit dem 25. April einen deutlichen Anstieg erlebt. Zumindest im virtuellen Mexiko von Forza Horizon 5.

Das Rennspiel ist seitdem auch für PlayStation 5 erhältlich. Wie gut es dort aufgenommen wird, sollen erste Verkaufszahlen belegen.

Rhys Elliott von Alinea Analytics zufolge soll sich Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5 in den ersten acht Tagen mehr als 1,4 Millionen Mal verkauft haben.

Laut einer beigefügten Grafik sind das doppelt so viele PS5-Verkäufe wie von Sea of Thieves im gleichen Zeitraum.

Forza Horizon 5 has sold 1.4 million copies on PlayStation so far. It's selling twice as fast as Sea of Thieves and way faster than Indiana Jones (launch-aligned data below).Great resultCan you imagine how many the next Forza Horizon is going to sell when it's inevitably a simultaneous launch!?

