Forza Horizon 5: Alle bisher bekannten Infos zum Spiel

Bis Forza Horizon 5 am 9. November 2021 seine Runden in Mexiko dreht, zeigt Playground Games in den monatlichen Let’s Go! Streams, was euch im kommenden Rennspiel erwartet. Das Team beantwortet auch die Fragen der Spieler und so gibt es bereits eine Fülle von Infos.

Gibt es Cabriolets im Spiel und ist die mexikanische Autokultur vertreten? Was ist mit Drag Races, Scheunenfunden und wie lange sind die Autobahnen? Wie wird sich das Wetter verhalten und sieht man auch wieder Tiere? Das und noch viel mehr haben wir für euch kurz zusammengefasst.

Bisher bekannte Forza Horizon 5 Features

Bei Cabriolets kann das Dach manuell mit dem linken Stick-Klick auf dem Xbox-Controller gesteuert werden.

Es wird eine der wohl schönsten Städte geben, die jemals gebaut wurde: Guanajuato! Diese Stadt verfügt über verwinkelte Straßen und ein unterirdisches Aquäduktsystem, das sich durch die ganze Stadt zieht.

Mexikanischen Autokultur wird es geben, aber über das Wie wird noch nicht gesprochen. Sobald mehr über die Autoliste verraten wird, kann mehr über die Autokultur Mexikos verraten werden.

Es gibt mehrere Drag Races. Einschließlich eines auf einer alten Landebahn am Hauptstandort des Festivals.

Die Wetterwechsel kehren zu Forza Horizon 5 zurück, aber mit einer Besonderheit. Diesmal sind sie lokal und betreffen Teile der Karte mit Sandstürmen, Blizzards und tropischen Stürmen, während andere Teile völlig trocken bleiben, je nach Jahreszeit.

Der Himmel für jede einzelne Jahreszeit und das Wetter, das in jeder davon auftritt, wurde unterschiedlich eingefangen. Die Beleuchtung für jede Wetterlage ist so drastisch, dass das Team jede darstellen wollte.

Stürme können an verschiedenen Orten auf der Karte gefunden werden und sind lokal begrenzt, schwellen aber mit der Zeit an und wachsen.

Rechnet damit, Flamingos, Wildhunde, Esel, Ziegen und Dickhornschafe zu sehen.

Die Mexiko-Karte ist nicht nur die größte in der Geschichte von Forza, sie bietet auch Autobahnen von Ecke zu Ecke für maximales Cruisen.

Über 100 neue Felgen, 100 neue Teile zur optischen Aufwertung, Tausende von neuen Teilen zur Leistungssteigerung und die Möglichkeit, Bremssättel zu lackieren! Das ist zusätzlich zu den stark erweiterten Optionen für die Anpassung des Fahrers, einschließlich neuer Haare, neue Kleidung, wählbare Pronomen, und sogar die Möglichkeit, Prothesen Gliedmaßen hinzuzufügen.

Motorengeräusche werden in Episode 3 Let’s Go genauer vorgestellt.

Es wird ein neues Logo für das Horizon Festival geben.

Scheunenfunde sind wieder da und sind detaillierter und ortsspezifischer als je zuvor.

Bergstraßen gibt es am Vulkan. Spieler sollten schnellstmöglich dort vorbeischauen.

Forza Horizon 5: Let’s Go! Episode 1



Forza Horizon 5: Let’s Go! Episode 2



Forza Horizon 5 wird am 9. November 2021 veröffentlicht und vom ersten Tag an im Abo des Xbox Game Passes enthalten sein.