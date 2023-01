Forza Horizon 5: Alle Details zum Februar-Update

Playground Games hat bekannt gegeben, dass die „Japanese Automotive Serie“ am 02. Februar 2023 starten und ganze vier Wochen andauern wird. Die japanische Automobilkultur wird dazu mit JDM-inspirierten Autoprämien und Events gefeiert.

Die Festival-Playlist ermöglicht euch zudem, den schwer zu findenden 2020 Nissan GT-R Nismo zu ergattern.

Während dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, den neuen Nissan Z aus dem Jahr 2023 und den Toyota Sports 800 aus dem Jahr 1965 freizuschalten, sowie den Toyota MR2 GT aus dem Jahr 1995 und den Mitsubishi Galant VR4 aus dem Jahr 1992. Was euch noch alles im Update erwartet, erfahrt ihr hier.

In einem neuen Showcase Remix mit dem Titel „A Twist of Freight“, der in der „Wet“-Saison im Sommer erhältlich ist, könnt ihr eine einzigartige Variante des Zugrennens „Catch Me If You Canyon“ miterleben. Ihr fahrt den 2000er Nissan Silvia Spec-R, der mit einem Rocket Bunny Kit ausgestattet ist, während eines bewölkten, stimmungsvollen Sonnenuntergangs.

In jeder Woche der Serie gibt es eine neue Foto-Herausforderung, bei der die Spieler die japanische Steinlaterne finden und einfangen müssen. In der Wintersaison „Dry“ kann man auf dem Aerodromo La Selva – dem verlassenen Flugplatz im Süden Mexikos – eine Glückskatze finden.

Weiter geht es mit den neuen Belohnungsautos, die es in dieser Serie zu verdienen gibt. Wenn ihr alle vier freischaltet, erhaltet ihr 1000 Belohnungspunkte in „Japanese Automotive Collector“.

EventLab-Parkplatz-Requisitenpaket

Der Blueprint Builder erweitert seine Requisitenbibliothek, um den Erstellern von EventLab die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre eigenen Parkhäuser mit dem Stil, dem Flair und der Einzigartigkeit zu bauen, die sie verdienen. Das Update gibt euch 57 neue Requisiten und Objekte zum Thema Parkplatz in die Hand, darunter modulare Teile mit Snap-Funktionalität, während andere auch eine Vielzahl von Farben zur Auswahl haben.

Einige dieser Werkzeuge könnt ihr schon auf dem folgenden Bild sehen:

Japanische Felgen

Das japanische Automobilevent wird euch dazu 23 neue Felgen präsentieren. Mit dabei bekannte Hersteller wie Advan, Enkei und 5Zigen. Die vollständige Liste gibt es hier:

Gram Lights

57BNA

Advan

AVS Model 6

RCIII

RG-D2

RS-DF

RSII

RZ-F2

Super Advan SA3R

TC-4

Enkei

TM7

TS-10

TSV

VR5

5Zigen

5ZR Copse

Becketts MK6

D-Force RSX-6

FireballRR

Heidfeld

Heidfeld Mesh

Hyper 5ZR

ProRacer Z1

ProRacer ZR5-F

Sports Engine SC3000

Das Update wird zahlreiche Bugfixes mit sich bringen. Der Download steht ab dem 31. Januar 2023 bereit, während die Events zwei Tage später starten.

Einen ersten kleinen Ausblick auf die Fehlerbeseitigungen haben die Entwickler ebenfalls gewährt:

Unterstützung für visuelle Voreinstellungen für Intel ARC Series GPUs am PC.

Es wurde ein Problem mit der Horizon Promo-Liste behoben, bei dem eine falsche Version des 2021 Mercedes-AMG One angezeigt wurde.

Visuelle Korrekturen für den Honda NSX-R von 1992, den Nissan Silvia Spec-R von 2000 und den BMW E46 M3 von 2005, wenn ein benutzerdefinierter Widebody montiert ist.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fahrer das Lenkrad im 2003er Nissan Z Fairlady nicht korrekt halten konnte.

Es wurde ein visuelles Problem mit den Forza Street Front- und Rennstoßstangenoptionen für den 2005 Subaru WRX STi behoben.

Geschenkdrops, die für neue Spieler bestimmt waren, wurden gelegentlich an Veteranen-Spieler geschickt. Dieses Problem wurde behoben.