Forza Horizon 5: Alle Details zum Horizon Road Trip Update

Das Horizon Road Trip Update erscheint am 13. September, mit fünf Autos, zwei Bodykits, anpassbare Hörgeräte und eine Festival-Playlist, inspiriert von den einzigartigen Rennsportarten in Mexiko.

Heute am 13. September startet der Horizon Road Trip in Forza Horizon 5. Verändert das Aussehen eures Autos in Forza Horizon 5 mit einem individuellen Bodykit.

Zu den neuen Voreinstellungen gehören die ADRO USA-Karosserie für den 2019er Hyundai Veloster N und die APR Performance Inc.-Karosserie für den Volkswagen Golf R von 2010.

Für die Charakteranpassung führen die Entwickler eine neue Bekleidungskategorie namens Verstärkung ein. Hier findet ihr eine Auswahl an Hörgeräten in verschiedenen Farben, die ihr eurem Charakter anlegen könnt.

Hörgeräte werden sofort freigeschaltet, sobald ihr das Horizon Road Trip-Update heruntergeladen habt, und können jederzeit über das Charakteranpassungs-Interface in jedem Festival-Außenposten oder Spielerhaus ausgerüstet werden.

Jede Woche vom 15. September bis zum 13. Oktober stehen die saisonalen Aktivitäten unter dem Motto einer bestimmten Art von Rennveranstaltung: Sommer: Road Racing, Herbst: Cross Country, Winter: Street Racing, Frühling: Dirt Racing.

Außerdem gibt Playground Games bekannt, dass es jede Woche eine Saisonmeisterschaft mit fünf statt der üblichen drei Rennveranstaltungen sowie eine weitere mit einer einzigen Goliath-ähnlichen Strecke, geben wird, die dem wöchentlichen Rennthema angepasst ist.

Was die Belohnungsfahrzeuge angeht, so gibt es drei neue Forza-Autos sowie zwei Fahrzeuge, die aus früheren Forza-Spielen zurückkehren. Diejenigen, die den Audi RS e-tron GT aus dem Jahr 2021 erleben möchten, sind eingeladen, ihn im monatlichen Forza EV Rivals-Event auf dem Emerald Circuit zu testen.

Darüber hinaus könnt ihr die folgenden Autos freispielen:

