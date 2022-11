Forza Horizon 5: Alle Details zum November-Update

Autor:, in / Forza Horizon 5

Das November-Update für Forza Horizon 5 hat es wirklich in sich und bringt zahlreiche Neuerungen und frische Inhalte. Dazu erhalten PC-Spieler erweiterte Raytracing-Funktionen.

Die neue Festival-Playlist-Reihe wird mit der Donut Media-Crew für Forza Horizon 5-Update umgesetzt und erscheint am Dienstag, dem 8. November 2022 für Xbox, Windows und Steam. Der Download und sämtliche Inhalte werden kostenlos bereitstehen.

PC-Verbesserungen – DLSS, FSR und DXR

Verbessert die Framerate von Forza Horizon 5 auf dem PC und maximiert gleichzeitig die Bildqualität, indem ihr NVIDIA DLSS Super Resolution oder AMD FSR 2.2 aktiviert. Diese Auflösungs-Hochskalierungstechniken können aus einem 1080p-Framebuffer ein gerendertes 4K-Bild erstellen, was eine höhere Leistung bei höheren Auflösungen ermöglicht.

NVIDIA DLSS Super Resolution ist auf allen NVIDIA RTX-Grafikkarten verfügbar, während AMD FidelityFX Super Resolution 2.2 auf allen PC-Grafikkarten einschließlich AMD, NVIDIA und Intel verwendet werden kann.

Darüber hinaus verbessern die Entwickler die DirectX Raytracing-Implementierung auf dem PC mit zwei neuen Voreinstellungen: Ultra und Extreme, die lebensechte Reflexionen für das Spielerauto in Free Roam und Rennen sowie realistische Drivatar-Reflexionen im Fotomodus erzeugen. Raytracing ist auch in Forzavista wie bisher verfügbar.

Weiter geht es mit neuen Inhalten, Events und vieles mehr! Am 10. November 2022 startet eine „New Horizon Story – Donut Media @ Horizon“. Dabei müsst ihr euch zu Beginn für ein Auto entscheiden: 1993 Ford SVT Cobra R, 1993 Nissan 240 SX SE oder 1977 Pontiac Firebird Trans AM. Es ist wichtig, dass ihr das richtige Auto für die bevorstehenden Herausforderungen gebaut habt, denn wenn ihr euch einmal darauf festgelegt habt, müsst ihr beweisen, dass ihr die richtigen Entscheidungen für das Auto und die Upgrades getroffen habt, während ihr es bei einer Reihe von Zielen bis an die Grenzen treibt.

Dazu kommen die Rocket Bunny Widebody Kits!

1997 BMW M3

2005 BMW M3

1992 Honda NSX-R

2003 Honda S2000

2015 Lexus RC F

1994 Mazda MX-5 Miata

1997 Mazda RX-7 (features 2 Rocket Bunny widebody kits)

1993 Nissan 240SX SE

1969 Nissan Fairlady Z 432

2003 Nissan Fairlady Z

1992 Nissan Silvia CLUB K’s

1994 Nissan Silvia K’s

1998 Nissan Silvia K’s Aero

2000 Nissan Silvia Spec-R

1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec

2015 Porsche Cayman GTS

2013 Subaru BRZ

2013 Toyota 86

1992 Volkswagen Golf GTI 16v Mk2

2014 Volkswagen Golf R Fahrt einfach mit einem der oben aufgelisteten Autos zu einem Festival-Außenposten oder Spielerhaus und navigiert zum Menü „Tuning & Upgrades“ und wählt „Karosserie-Kits & Voreinstellungen“, um die Rocket Bunny Widebody-Kits zu finden, sobald das Update erhältlich ist. Mit diesen Bodykits könnt ihr euren auserwählten Fahrzeugen einen krassen neuen Anstrich verpassen: Neben den Belohnungen für die Autos können auch Kleidung mit Donut Media-Motiven und Forza LINK-Chatphrasen freigeschaltet werden, während entlang der mexikanischen Hochgeschwindigkeits-Autobahn zerbrechliche Donuts gesammelt werden können. Klamotten Donut Media Leaf Cap

Donut Media Grey Hoodie

Donut Media Black Jumper

Donut Media HRSPRS Relaxed Tee

Donut Media Black Cap

Donut Media Modern Race Helmet

Donut Media Black Bomber Jacket

Donut Media Yellow Relaxed Tee Forza LINK “MO POWA BABY”

“POP UP, UP & DOWN, HEADLIGHTS” Folgende Fahrzeuge könnt ihr freischalten: