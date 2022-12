Forza Horizon 5: Alle Details zum Winter-Update mit zahlreichen Extras

Die weihnachtlichen Horizon-Feiertage kommen nach Mexiko und Forza Horizon 5 feiert die festliche Jahreszeit mit einer neuen Festival-Playlist-Serie, die am Donnerstag, den 8. Dezember beginnt.

Playground Games präsentiert euch heute neue Belohnungs-Autos, gibt die Rückkehr des Wichtelns bekannt, das in diesem Jahr verbessert wurde. Weiter gibt es Änderungen in der sich entwickelnden Welt, wie das Horizon-Wunderland in Mulegé und das Eisstadion mit einer Eishockeybahn in der Mitte der Arena.

Außerdem findet ihr in ganz Mexiko weihnachtliche Dekorationen wie Weihnachtsbäume, Lichterketten und Zuckerstangen sowie Schneemann-Sammelstücke, die es im Vergleich zum letzten Jahr jetzt in größerer Zahl gibt. Es gibt sogar einige in Spielerhäusern versteckt. Findet sie, um die wöchentlichen Fotoherausforderungen abzuschließen.

Vergesst nicht, das Eislaufstadion zu besuchen! Das Horizon-Stadion ist für die Feiertage komplett umgestaltet worden, mit einem eisigen Spielplatz, auf dem ihr mit euren Freunden herumrutschen könnt. Ein Hockey-Puck und festlichen Dekorationen dürfen auch hier nicht fehlen.

Bevor es aber am 8. Dezember weihnachtlich zur Sache geht, wird am 6. Dezember ein umfangreiches Update für Forza Horizon 5 veröffentlicht, das einige Bugs entfernt und auf das Feedback der Spieler eingeht. Playground Games hat dazu schon einige Highlights der Patch-Notes enthüllt.

Hier sind einige der bemerkenswertesten Änderungen, die ihr erwarten könnt:

Wir haben Unterstützung für japanische und traditionelle chinesische Sprachausgabe eingeführt. Ihr könnt unter „Sprachauswahl“ im Menü „Einstellungen“ zu einer der verfügbaren Sprachvoreinstellungen wechseln.

Dem Horizon-Stadion wurde ein EventLab-Baupunkt hinzugefügt.

Auszeichnungen, die den Spielern die Verwendung von Vinyls auferlegen, konnten bisher nicht freigeschaltet werden, da die Verwendung den Fortschritt nicht erhöht hat. Dies wurde nun behoben.

Das Tuning-Setup und die Lackierung, die vor der Erstellung eines Super7-Events auf ein Auto angewendet wurden, werden jedoch wie vorgesehen auf der veröffentlichten Herausforderungskarte angezeigt.

Alle Tuning-Anpassungen, die Sie in Donut Media Kapitel 2 an Ihrem ausgewählten Auto vorgenommen haben, bleiben jetzt in späteren Kapiteln erhalten.

Bisher wurde die Statistik für entdeckte Gebiete über die Gesamtzahl der auffindbaren Gebiete im Spiel hinaus erhöht. Dies wurde behoben.

Wir haben das Problem behoben, das dazu führte, dass die Lackierungen nicht richtig ausgerichtet waren, wenn ein Widebody-Kit auf den Honda NSX-R von 1992 angewendet wurde.

Spieler können jetzt das Dach des 2010 Forsberg Racing Toyota Gumout 2JZ Camry Stock Car lackieren.

Weitere Details zum neuen Patch werden in Kürze bekannt gegeben. Bekannt hingegen ist jetzt schon, was euch im Winter-Update von Forza Horizon 5 erwartet. Also legen wir los!

Das Wichteln ist zurück in Forza Horizon 5

Playground Games hat die Funktionsweise auf der Grundlage eures Feedbacks vom letzten Jahr optimiert und angepasst, damit ihr leichter das schicke Top-Auto freischalten könnt. Dazu geben euch die Entwickler einen versteckten Hinweis: „Und wer weiß, wenn ihr genug Geschenke macht, dann beginnt die Weihnachtszeit vielleicht schon, bevor ihr es erwartet!“

Bis zum 5. Januar 2023 ist das Wichteln ein spezielles Horizon Holidays-Event, das die gesamte Community dazu auffordert, zusammenzuarbeiten und einander Geschenke zu schicken, um die Weihnachtsfreude zu teilen. Die Geschenke können über den Forzathon-Shop und über die Geschenkabgabefunktion verschickt werden.

Während ihr pro Woche nur ein Auto aus dem Forzathon-Shop verschenken könnt, könnt ihr über die Geschenkabgabe so viele Autos verschenken, wie ihr möchtet. Jedes versendete Geschenk trägt zur Fortschrittsleiste der „Community Gifts Bar“ bei.

Neue und bekannte Autos

Hier ist ein Blick auf die neuen und wiederkehrenden Autos, die während der Horizon Holidays freigeschaltet werden können:

2020 Lamborghini Sián Roadster

1958 Plymouth Fury

1971 AMC Javelin AMX

1970 AMC Rebel ‚The Machine‘

2013 Cadillac XTS Limousine

2022 CUPRA UrbanRebel Racing Concept

Horizon Wonderland

Besucht das Horizon Wonderland in Mulegé, einen weihnachtlich geschmückten Marktplatz, auf dem ihr den Forzathon-Shop besuchen und die festliche Umgestaltung genießen könnt. Haltet Ausschau nach einer großen Geschenkbox bei der Kirche, denn das bedeutet, dass ihr ein Geschenk abholen müsst.

Ebenso gibt es zwei Forzathon Shop Sale-Aktionen. Der Weihnachtstagsverkauf läuft vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember. Der Neujahrsverkauf vom 31. Dezember bis zum 2. Januar 2023. Außerdem findet ihr eine weitere Möglichkeit, den Song „Language“ von Porter Robinson für eure Horizon Mixtape-Radiowahl freizuschalten. In Zukunft wird es weitere Gelegenheiten geben, die anderen zuvor veröffentlichten Songs zum 10. Jubiläum freizuschalten.

Weihnachtliche Kleidung

Schneemann Outfit

Trauriger Schneemann Kopf

Fröhlicher Schneemann-Kopf

Lebkuchen-Outfit

Weihnachtsmann-Outfit

Elfen Outfit

Elfenmütze

Feiertagspullover

Weihnachtsmann-Mütze

Rote Nase

Rentiergeweih

Autohupen

Jingle Bells

Schlittenglocken

Fröhliche Weihnachten

HoHoHo

Deck the Halls

Doch damit nicht genug, denn zu Weihnachten gibt es auch einen Ausblick auf die Inhalte des bevorstehenden Updates: Die Horizon Holidays werden nahtlos in die nächste Serie, den #FORDzathon, übergehen, ohne dass ein neues Update heruntergeladen werden muss.

Das bedeutet, dass ihr unveröffentlichte Inhalte aus der nächsten Serie sehen werdet, bevor sie offiziell im Spiel freigeschaltet werden können. Dies kann von Zeit zu Zeit passieren, wenn die Entwickler Aktualisierungsdateien zusammenlegen, um euch zukünftige Serien-Updates früher als geplant zur Verfügung stellen zu können.

Der #FORDzathon wird eine Festival-Playlist einführen, die sich um Ford-Events und -Belohnungen dreht, sowie zwei neue Forza MG-Autos und drei Renault-Autos, die zu Forza zurückkehren:

2020 MG #20 MG6 XPower

2021 MG MG6 XPower

2010 Renault Clio R.S.

2016 Renault Clio R.S. 16 Concept

2010 Renault Megane RS 250

Weitere Details zum FORDzathon-Update gibt es im Januar 2023.