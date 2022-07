Forza Horizon 5: Alle Infos zum Series 10 Update

Mit dem Series 10 Update für Forza Horizon 5 gibt Playground Games wieder richtig Vollgas und auf euch kommen spannende neue Inhalte zu. Außerdem erscheint heute der Hot Wheels DLC, der euch richtig einheizen wird.

Forza x Extreme E_ Jede Saison der Festival-Playlist in Serie 10 ist vom realen Extreme-E-Rennkalender inspiriert. Freut euch jetzt schon auf neue Herausforderungen und saisonale Meisterschaften, die euch als Fahrer jede Woche zu verschiedenen X-Prix-Locations in Mexiko führen wird, wo ihr den ODYSSEY 21 in Dirt- und Cross-Country-Rennen bis an seine Grenzen bringen dürft.

Dabei schaltet ihr mit neuen Events und Herausforderungen einzigartige Varianten des ODYSSEY 21 frei, die jedes Team repräsentieren, das an der Extreme-E-Meisterschaft 2022 teilnimmt. Items dürfen auch nicht fehlen und so rüstet ihr euch mit Extreme-E-Rennanzügen für die bevorstehenden Off-Road-Strecken aus.

Rennanzüge:

Extreme E Rosa Rennanzug

Extreme E Gelb Rennanzug

Extreme E Blau Rennanzug

Extrem E Schwarzer Rennanzug

Extrem E Weißer Rennanzug

Extrem E Rot Rennanzug

Extrem E Lila Rennanzug

Extrem E Grüner Rennanzug

Zwei neue Emotes können in Serie 10 freigeschaltet werden:

Rawr

Schnapp!

Haltet zudem Ausschau nach neuen Extreme-E-Sammelobjekten, Plakaten und Rennanzügen als Teil der sich entwickelnden Welt von Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 Series 10 Fahrzeuge

Extreme E ODYSSEY 21 e-SUV

2022 Extreme E #99 Chip Ganassi Racing GMC Hummer EV

2022 Extreme E #58 McLaren Racing

2022 Extreme E #44 X44

2022 Extreme E #42 XITE Racing Team

2022 Extreme E #23 Genesys Andretti United

2022 Extreme E #5 Veloce Racing

2022 Extreme E #55 ACCIONA | Sainz XE Team

2022 Extreme E #22 JBXE

2022 Extreme E #6 Rosberg X Racing

2022 Extreme E #125 ABT Cupra XE

Bevor es aber ans Eingemachte geht, sobald das Update erhältlich ist, wurde bekannt gegeben, dass man mit dem Series 10 Update zahlreiche Fehler und Bugs im Spiel ausgemerzt hat. Dabei wurden die folgenden Bug-Kills als Highlight eingestuft:

Spieler konnten Credits verlieren, wenn ihr Gebot im Auktionshaus fehlschlug.

Horizon Tour vervollständigt sich automatisch in der Festival-Playlist.

TAA auf dem PC ließ die Räder verschwommen oder transparent erscheinen.

Bestimmte Autos fühlten sich instabiler an, wenn man die simulierte Lenkung nach einer Physikänderung in Serie 9 verwendete.

Es war nicht möglich, Spieler zu Kopf-an-Kopf-Rennen in The Eliminator herauszufordern, wenn sie das Telemetrie-Overlay verwendet haben.

Spieler konnten eine Zeitüberschreitung erleiden, wenn sie einem EventLab-Event im Koop-Modus beitraten.

Spieler konnten während Horizon Open zu Freeroam zurückgebracht werden.

Obendrein wird ein neues Speicherstand-System eingeführt, das einen Verlust für immer unmöglich machen soll.

Die Entwickler geben dazu bekannt: „Mit Serie 10 wird auch ein neues System zur Wiederherstellung von Spielständen eingeführt. Wenn dieses Update installiert ist und ein Verlust von Spielständen festgestellt wird, erscheint eine Pop-up-Meldung, die den Spielern anbietet, ein früheres Backup wiederherzustellen. Spieler können mit diesem neuen System keine verlorenen Spielstände aus der Zeit vor der Serie 10 wiederherstellen.“

Doch damit nicht genug, denn Forza Horizon 5 Series 10 führt neue Optionen zur Fahrzeuganpassung ein, darunter die Hot Wheels-spezifische Redline-Reifenmischung, 12 neue Hot Wheels Spectraflame-Farben und neue Metal Flake-Lackierungsoptionen mit anpassbarem Lowlight und Highlight. Diese werden für alle Forza Horizon 5-Spieler verfügbar sein und erfordern nicht die Hot Wheels-Erweiterung.

Halte dazu Ausschau nach einem neuen Showcase Remix in Serie 10. „Geschüttelt, nicht gerührt“ feiert Hot Wheels mit einer neuen Perspektive auf das Buggy and the Beast Showcase Event – und das alles hinter dem Steuer eines 2013 Hot Wheels Baja Bone Shaker. Schließt ihn in der Festival-Playlist ab, um den Hot Wheels Rip Rod freizuschalten.

Die Fahrzeugbeschränkungen für saisonale PR-Stunts in Serie 10 wurde aktualisiert, damit ihr euch für das beste Fahrzeug für die Herausforderung entscheiden und es ohne weitere Einschränkungen auf die erforderliche PI-Klasse ausbauen könnt.

Zusätzlich zu den Extreme-E-Belohnungen enthält die Festival-Playlist vier ikonische Porsches, die neu in Forza Horizon 5 sind.

1971 Porsche #23 917/20

1995 Porsche 911 Carrera 2 by Gunther Werks

1964 Porsche 356 C Cabriolet Emory Special

1990 Porsche 911 Reimagined by Singer – DLS

Zum Schluss hat Playground Games noch enthüllt, dass Forza Horizon 5 die „Ramis Renngeschichte“ in Serie 11 zelebrieren wird. Neuigkeiten sollen im August bekannt gegeben werden.