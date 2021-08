Forza Horizon 5: Alle Mercedes-AMG und Benz-Modelle enthüllt

Autor:, in / Forza Horizon 5

Playground Games verkündet mit Stolz, dass eine Vielzahl von Mercedes-AMG und Mercedes-Benz Autos in Forza Horizon 5 enthalten sein werden. Bei den aufgelisteten Modellen handelt es sich nur um Fahrzeuge, die direkt zur Veröffentlichung des Spiels am 9. November 2021 erhältlich sein werden! Es kommen also noch mehr als DLC nach der Veröffentlichung.

Forza Horizon 5 – Mercedes-Benz Modelle zum Release

1929 MERCEDES-BENZ SSK

2014 MERCEDES-BENZ UNIMOG U5023

1939 MERCEDES-BENZ W154

2018 MERCEDES-BENZ X-CLASS

2015 MERCEDES-BENZ TANKPOOL #24 RACING TRUCK

1990 MERCEDES-BENZ 190E 2.5-16 EVOLUTION Il

1954 MERCEDES-BENZ 300 SL COUPE

Forza Horizon 5 – Mercedes-AMG Modelle zum Release

2013 MERCEDES-BENZ A 45 AMG

2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG

1998 MERCEDES-BENZ AMG CLK GTR

1987 MERCEDES-BENZ AMG HAMMER COUPE

MERCEDES-BENZ C 63 AMG BLACK SERIES

MERCEDES-BENZ E 63 AMG

MERCEDES-BENZ G 63 AMG 6X6

2013 MERCEDES-BENZ G 65 AMG

2012 MERCEDES-BENZ SLK 55 AMG

2016 MERCEDES-AMG C63 COUPE

2018 MERCEDES-AMG E 63 S

2018 MERCEDES-AMG GT 4 DOOR COUPE

2017 MERCEDES-AMG GT R

2021 MERCEDES-AMG ONE

Hier noch einmal einige Bilder vom Cover-Auto: