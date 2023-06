Forza Horizon 5: Barbie und Ken brettern durch Mexiko

Autor:, in / Forza Horizon 5

Alle Spieler von Forza Horizon 5 können sich zwei exklusive Fahrzeuge im Barbie-Thema in die Garage holen.

Um die Veröffentlichung des neuen Barbie-Films am 21. Juli in den Kinos zu feiern, haben sich Warner Bros. Pictures and Mattel mit Xbox zusammengetan, um Inhalte der bekannten Marke auf die Spieleplattform zu bringen.

Für Forza Horizon 5 bedeutet das zwei Fahrzeuge mit Barbie-Flair: die 1956er Chevrolet Corvette EV Corvette für Barbie und den 2022er GMC Hummer EV Pickup für Ken.

Beide Fahrzeuge erhalten alle Spieler von Forza Horizon 5 kostenlos. Schaut am besten in das Nachrichtencenter des Rennspiels, um sie herunterzuladen.