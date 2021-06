Forza Horizon 5: Das Horizon Festival kommt nach Mexiko

Autor:, in / Forza Horizon 5

Playground Games und Microsoft haben beim Xbox & Bethesda Showcase das neue Forza horizon 5 offiziell angekündigt, das am 9. November erscheint. Die Spieler werden die Möglichkeit haben, einige der abwechslungsreichsten Landschaften zu durchqueren, die jemals in einem Forza Horizon-Titel zu sehen waren, darunter eine lebendige Wüste, ein dichter Dschungel und ein aktiver Vulkan in einer authentischen und lebendigen Darstellung von Mexiko.

Macht euch bereit für die Rückkehr der Jahreszeiten, die erstmals in Forza Horizon 4 eingeführt wurden. Nur dieses Mal werdet ihre Auswirkungen auf noch nie dagewesene Weise spüren! Jedes der elf Biome, die auf der neuen Karte zu finden sind, wird auf einzigartige Weise vom Wechsel der Jahreszeiten betroffen sein. Wenn ihr euch also im Frühling tief im Dschungel befindet, müsst ihr mit heftigen Regenfällen rechnen, aber während der Trockenzeit könnt ihr Gebiete erkunden, die ihr zu keiner anderen Zeit erreichen könnt. Keine zwei Jahreszeiten werden jemals gleich sein.

Außerdem erwarten euch leistungsstarke, brandneue grafische Features wie HDR-Aufnahmen des leuchtenden mexikanischen Himmels, weitläufige Ausblicke und eine unvergleichliche Liebe zum Detail. Erhältlich in 4K 30 FPS auf der Xbox Serie X (1080p 30 FPS auf der Xbox Serie S) mit einem optionalen 60 FPS Performance-Modus und Ray Tracing für die Autos in Forzavista, werdet ihr in die offene Welt von Horizon eintauchen wie nie zuvor.

Eines der Fahrzeuge, die ihr in der Demo gesehen habt, war der Mercedes-AMG Project ONE. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h überträgt das Mercedes-AMG Project ONE die neueste und effizienteste Hybridtechnologie der Formel 1 erstmals fast eins zu eins von der Rennstrecke auf die Straße.

In Forza Horizon 5 erlebt ihr eine tiefgehende und abwechslungsreiche Kampagne, in der ihr neue Charaktere kennenlernt und den Ausgang eurer Horizon Story-Missionen selbst bestimmt. Ihr unternehmt Expeditionen quer über die Karte und bezwingt die Herausforderungen in Hunderten der besten Autos der Welt.

Im Mehrspielermodus erlebt ihr das sozialste und am stärksten vernetzte Erlebnis, das die Entwickler je geschaffen haben. The Horizon Open nimmt die besten Teile des traditionellen Forza Horizon-Online-Wettkampferlebnisses und lässt sie aufeinander prallen.

Springt nahtlos in Rennen, Drift-Herausforderungen, Eliminator-Sessions und mehr. Horizon Tour ist eure Chance, euch wie bei einem Autotreffen zu treffen und im Koop-Modus gegen Drivatare auf Rennstrecken auf der ganzen Karte anzutreten, wobei ihr euch als Konvoi formieren könnt, während ihr von einem Rennen zum nächsten springt. Von dort aus könnt ihr euch in die Horizon Arcade begeben, wo ihr schnell und nahtlos einige wirklich wilde Herausforderungen und Minispiele mit anderen Spielern möglich sind.

Als Nächstes könnt ihr mit der Creator-Community das EventLab aufsuchen. Stellt euch den Blueprint Builder vor, den ihr aus Modi wie Super7 und Blueprint-Rennen kennt, aber mit einem mächtigen neuen Toolset, das benutzerdefinierte Rennen, Herausforderungen, Stunts, völlig neue Spielmodi und so viel mehr enthält. Ihr kontrolliert alle Eigenschaften bis hin zu den Regeln des Spiels selbst.

Danach ist es Zeit für Geschenkdrops, wie eine personalisierte Scheunenfund-Blaupause. Tuned ein Auto, lackiert es und lasst es dann für andere versteckt, um es irgendwo auf der Karte zu finden. Das ist eine ganz neue Art, eure wertvollen Autos mit Freunden oder anderen online zu teilen.

Der soziale Aspekt von Forza Horizon 5 ist riesig, mit Systemen wie Kudos, die es euch ermöglicht, andere Spieler für positive Handlungen zu belohnen und sauberes, freundliches Fahren zu fördern, sowie dem Forza LINC-System, das eure Fähigkeit verbessert, sich mit anderen Spielern zu verbinden, indem es die Dinge erkennt, die ihr gerne macht und andere Spieler findet, mit denen ihr ähnliche Dinge veranstalten könnt.

All diese Features und noch viel mehr sind in das bisher umfangreichstes Horizon-Erlebnis eingebettet, das völlig neue Anpassungsoptionen wie 100 neue Felgen, Hunderte neuer optischer Upgrades wie Karosserie-Kits, Felgen und Lackoptionen sowie Tausende von Leistungs-Upgrades bietet.

Die Entwickler haben auch die Benutzeroberfläche für Systeme wie Tuning und Lackierung komplett überarbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz zu verbessern.

Sogar die Charakteranpassung wird verbessert, mit einer größeren Vielfalt an wählbaren Charakteren, anpassbaren Frisuren, der Möglichkeit, Prothesen, Pronomen, Stimmen und Kleidung zu wählen. Außerdem wollen die Entwickler Forza Horizon 5 zum zugänglichsten Horizon aller Zeiten machen und können es kaum erwarten, mehr über ihr Engagement für Spiele für jedermann zu erzählen.

Das Festival beginnt am 9. November. Wenn ihr jedoch die Premium Edition kauft, könnt ihr euch schon ab dem 5. November mit dem Early Access auf das Festival stürzen. Die Deluxe-Version beinhaltet ebenfalls den Autopass. Game Pass-Abonnenten sollten sich das Add-on Bundle anschauen!

Forza Horizon 5 Vorbestellung:

Forza Horizon 5 – Premium Add-ons Bundle – 49,99 Euro Add-on Bundle (z.B. perfekt für Xbox Game Pass Abonnenten) Early Access Zwei Erweiterungen VIP Autopass Willkommenspaket



Erlebt Forza Horizon 5 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Steam, Xbox Game Pass und Android-Smartphones und -Tablets über Xbox Cloud Gaming. Spieler können zwischen der Standard-, Deluxe- und Premium-Version des Spiels wählen.

Xbox Game Pass-Spieler haben Zugriff auf die Standard-Version, und wenn sie das Premium Add-Ons Bundle kaufen, können sie alle großartigen DLCs in der Premium-Version des Spiels genießen, einschließlich Early Access am 5. November! Selbstverständlich unterstützt Forza Horizon 5 Xbox Play Anywhere-Titel (Windows 10 PC- und Xbox-Konsolenversionen bei einmaligem digitalen Kauf ohne zusätzliche Kosten enthalten) und Smart Delivery. Kauft eine Version von „Forza Horizon 5“ für eure Xbox-Konsole und ladet euch automatisch die für euer Gerät optimierte Version herunter, auch für Xbox Series X|S.

Und, weil es so schön war, hier noch einmal der Gameplay-Trailer: