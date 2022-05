Forza Horizon 5: Das sind die neuen Herausforderungen der Frühlings-Saison KW20/2022

Autor:, in / Forza Horizon 5

Schaut euch die neuen Herausforderungen und Aufgaben für die Frühlings-Saison KW20/2022 in Forza Horizon 5 an.

Am heutigen Donnerstag endet die aktuelle Winter-Saison in Forza Horizon 5.

Jede Woche findet im Open World Rennspiel ein Wechsel der Saison statt. Ab 16:30 Uhr startet die Frühlings-Saison und bringt Spielern neue Herausforderungen und Belohnungen.

Diesmal könnt ihr gleich zwei exklusive und legendäre Fahrzeuge für Punkte erhalten. Den Ferrari F8 Tributo 20 gibt es für schmale 20 Punkte, während der Mercedes-Benz 300 SL für 40 Punkte euch gehören kann.

Was der Frühling in Mexiko sonst noch an Aufgaben und Belohnungen bereithält, lässt sich den Vorschaubildern entnehmen.