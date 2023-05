Forza Horizon 5: Das steckt im Explore the Horizon Update

Forza Horizon 5 führt in seinem neuen Serien-Update „Explore the Horizon“ verbesserte Fotomodus-Funktionen, neue Pathfinder-Auszeichnungen und Änderungen am Overlanding ein.

Playground Games hat das neueste Serien-Update „Explore the Horizon“ für Forza Horizon 5 vorgestellt. Dabei gibt es einen verbesserten Fotomodus, Pathfinder-Auszeichnungen und Änderungen am Overlanding. Neue Autos, neue Herausforderungen und vieles mehr dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Das Explore the Horizon Update kann ab heute heruntergeladen werden. Der neue Fotomodus ist dann sofort verfügbar und Mexiko durch eine neue Perspektive mit Pathfinder-Auszeichnungen erkunden.

Forza Horizon 5 – Fotomodus

Der Fotomodus von Forza Horizon 5 wird in allen Bereichen verbessert. Dies sind die neuen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten:

Änderungen der Tageszeit: Standard, Morgendämmerung, Sonnenaufgang, Morgen, früher Nachmittag, später Nachmittag, Sonnenuntergang, Abend, Nacht.

Wetteränderungen: Standard, Klar, Klar nach Regen, Bewölkt, Bewölkt nach Regen, Bedeckt, Leichter Niederschlag, Starker Niederschlag, Orkan, Nebel.

Radneigung: Standard, Gerade, Links, Rechts.

Leitlinien: Deaktiviert, verschiedene Seitenverhältnisse, 9×9-Raster, Goldene Verhältnisse.

Zeichenpositionen: Fahrersitz, Vorne Mitte, Vorne links, Vorne rechts, Hinten Mitte, Hinten links, Hinten rechts, Linke Seite und Rechte Seite.

Charakter-Emotionen: Verschiedene vom Spieler freigeschaltete Emotes werden unterstützt. Das Fahrzeug muss stehen, um auf die Positionen der Figuren außerhalb des Fahrzeugs zugreifen zu können.

Foto-Voreinstellungen: Im Menü „Effekte“ können die Spieler Voreinstellungen für den Fotomodus speichern, umbenennen und löschen, um ihre Lieblingseinstellungen für den Fotomodus schnell zu laden.

Porträtmodus-Umschalter: Über die Richtlinien können die Spieler sehen, wie das Foto im Hochformat aussieht.

Spieler, die Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer abgeschlossen haben, haben sicher bemerkt, dass der Ford F-150 Lightning Platinum aus dem Jahr 2022 eine einzigartige Überland-Modifikation besitzt, die eingebaut werden kann. Das ist der perfekte Weg, um sicherzustellen, dass euer Fahrzeug für „Autocamping“ gerüstet ist, und in Explore the Horizon rollen die Entwickler diese Anpassungsoption auf 16 weitere Trucks in Forza Horizon 5 aus:

2017 Chevrolet Colorado ZR2

1972 Chevrolet K-10 Custom

2019 DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat ‚Transformer‘

2020 Ford Super Duty F-450 DRW Platinum

2019 Ford Ranger Raptor

2017 Ford F-150 Raptor

2011 Ford F-150 SVT Raptor

1986 Ford F-150 XLT Lariat

2022 GMC HUMMER EV Pickup

2019 Hennessey VelociRaptor 6×6

2020 Jeep Gladiator Rubicon

1997 Land Rover Defender 90

2014 Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6

2018 Mercedes-Benz X-Class

2016 Nissan TITAN Warrior Concept

2017 RAM 2500 Power Wagon

Zukünftige Serien-Updates, die neue Fahrzeugteile wie Karosserie-Kits, Teile und Felgen einführen, werden mit einem „Neu“-Label versehen, um den Spielern zu helfen, die neuesten Ergänzungen zu finden.

Die Blueprint Builder-Bibliothek in EventLab wird weiterhin mit neuen Requisiten und Strukturen von Playground Games erweitert, die euch dabei helfen, eure Kreationen in Forza Horizon 5 zum Leben zu erwecken. In dieser Serie stellen die Entwickler eine Reihe von austauschbaren Asphaltstücken vor, die für den Bau der Horizon Oval-Strecke verwendet werden.

Außerdem gibt es unter der Registerkarte „Dekorationen“ fünf neue Requisiten mit Lichtern und einer Kulisse, die ideal für den Aufbau eines Fotostudios sind.

Beweist in den brandneuen Pathfinder-Herausforderungen, wie gut ihr die Karte von Forza Horizon 5 beherrscht. Insgesamt 12 einzigartige, durch Markierungen hervorgehobene Routen wurden zu Free Roam hinzugefügt, von denen 3 in jeder Woche der Serie absolviert werden können.

Neue Fahrzeuge

2019 DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat ‚Transformer‘

1986 Ford F-150 XLT Lariat

1972 Chevrolet K-10 Custom

2022 GMC HUMMER EV Pickup

2021 CUPRA Formentor VZ5

2022 CUPRA Tavascan Concept

Hier noch Bilder zu den einzelnen Autos:

2019 DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat ‚Transformer‘

1986 Ford F-150 XLT Lariat

1972 Chevrolet K-10 Custom

2022 GMC HUMMER EV Pickup

2021 CUPRA Formentor VZ5

Zum Schluss gibt Playground Games bekannt, dass jeder Spieler sich kostenlos einen 2021 2022 CUPRA Tavascan Concept sichern kann. Dieses Fahrzeug wird kostenlos an jeden verteilt, der Forza Horizon 5 während der Explore the Horizon-Serie spielt. Es kann eingelöst werden, indem man vom 24. Mai bis zum 22. Juni 2023 zu Pause > Mein Horizon > Nachrichtenzentrum > Geschenke navigiert. In der folgenden Serie, Upgrade Heroes, wird es in der Autoshow für 50.000CR zu kaufen sein.