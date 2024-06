Forza Horizon 5: Das steckt im Universal Icons Car Pack

Heute Abend erscheint das Universal Icons Car Pack für Forza Horizon 5.

Das Paket beinhaltet die Film- und Serienfahrzeuge von Back to the Future, Back to the Future II, Back to the Future III, Jurassic Park und Knight Rider.

Time Machine from Back to the Future

Lichter und Geräusche, die denen aus dem Film ähneln, dringen aus dem Auto, sobald Sie 88 Meilen pro Stunde (141,62 km/h) erreichen.

Time Machine from Back to the Future Part II

Genau wie die erste Time Machine zeigt auch diese einzigartige Effekte, sobald die klassische Geschwindigkeit von 88 mph erreicht ist.

Time Machine from Back to the Future Part III

Das Fahrerlebnis dieser Time Machine unterscheidet sich deutlich von den beiden Vorgängerversionen, und natürlich wird sie auch die ikonischen VFX ihres Film-Pendants erzeugen, wenn sie, ihr ahnt es schon, 88 mph erreicht.

1992 Jeep Wrangler Sahara aus Jurassic Park

K.I.T.T aus Knight Rider

K.I.T.T. ist mit einem Bodykit ausgestattet, mit dem er den Super Pursuit Mode aktivieren kann.

Passend zur heutigen Veröffentlichung (später am Abend) gibt es jetzt schon einen neuen Trailer: