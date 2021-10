Forza Horizon 5: DeLorean und Mazda als Hersteller zum Start bestätigt

Autor:, in / Forza Horizon 5

Playground Games hat angekündigt, dass die Autoliste ergänzt wird. Nun findet sich auch der legendäre DeLorean DMC-12 in Forza Horizon 5.

Let’s ¡Go! Episode 9 bot eine schöne Überraschung, als Entwickler Mike Brown kurz das Gebäude verließ, denn auf dem Parkplatz wartete nicht nur ein MX-5 um zu bestätigen, dass Mazda auf der Liste der bereits über 430 Autos ist, sondern auch ein DeLorean DMC-12.

Das aus der „Zurück in die Zukunft“-Filmreihe bekannte Gefährt ist eins der am häufigsten gewünschten Autos für die Forza-Spiele und wurde auf der Xbox zuletzt vor zehn Jahren in Forza Motorsport 4 gesehen.

Hier also die neuesten Ergänzungen der Autoliste für Forza Horizon 5:

1982 DeLorean DMC-12

1992 Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion

1990 Mazda Savanna RX-7

1994 Mazda MX-5 Miata

1997 Mazda RX-7

2002 Mazda RX-7 Spirit R Type-A

2005 Mazda Mazdaspeed MX-5

2011 Mazda RX-8 R3

2013 Mazda MX-5

2016 Mazda MX-5

(Kurzzeitig war auch der 2010 Mazdaspeed 3 auf der Liste zu finden, wurde aber ganz schnell wieder entfernt.)

Ob der DeLorean wohl ein Flux-Kompensator-Update bietet?