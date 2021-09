Autor:, in / Forza Horizon 5

Nachdem die Entwickler vor wenigen Tagen 427 Autos bestätigt haben und kurze Zeit später den Hot Wheels Boneshaker Monster Truck wieder entfernt hatten, sind nun bei fünf Autos neue Vermerke zum Willkommenspaket ergänzt worden.

Wie bereits bekannt, enthält das Willkommenspaket nicht nur ein Spielerhaus und einen Gutschein für den Kauf eines Autos von der Automesse, sowie drei Gutscheine für den Kauf eines gewöhnlichen oder seltenen Kleidungsstücks, sondern auch fünf besondere, bereits getunte Autos. Die Autos im Paket reihen sich wie folgt ein.

Forza Horizon 5 – Besondere Autos im Willkommenspaket

2018 Apollo Intensa Emozione WP

2020 #2069 Ford Bronco R WP

2008 Mitsubishi Lancer Evo X GSR WP

2020 Porsche Taycan Turbo S WP

1998 Toyota Supra RZ WP

In Forza Horizon 4 gab es im Willkommenspaket acht aufgemotzte Autos, die sich durch besondere Fahreigenschaften auszeichneten und so ihren Nicht-WP-Gegenstücken teilweise deutlich überlegen waren. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese fünf Autos in Forza Horizon 5 von den Normalversionen unterscheiden werden.

Das Willkommenspaket ist separat als DLC erhältlich sowie in der Premium Edition und dem Premium Add-ons-Bundle enthalten.