Forza Horizon 5: Diese Bergfahrt sieht einfach fantastisch aus

Plaground Games hat große Freude daran allen Fans mit kleinen Videoausschnitten die Umgebung von Forza Horizon 5 zu zeigen.

Nun wurde ein kurzes Video mit einer Bergfahrt gezeigt, dessen Gameplay-Szenen trotz Twitter-Videokomprimierung einfach fantastisch aussehen!

We've reached the peak! Welcome to the top of the world. pic.twitter.com/xyv3oTGmTZ

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 5, 2021