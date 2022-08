Forza Horizon 5: Diese Fahrzeuge erscheinen im August-Update

Autor:, in / Forza Horizon 5

Playground Games hat bekannt gegeben, dass am 16. August 2022 das neue Update für Forza Horizon 5 veröffentlicht wird.

Rami’s Racing History lädt euch ein, Mexikos reiches Erbe der Automobilherstellung mit einer neuen Horizon-Story, einer Festival-Playlist, die verschiedene Epochen der Autokultur feiert, und unübersehbaren Angeboten für heiß begehrte klassische Automobile im Forzathon-Shop zu erleben.

Die neue Horizon Story „Made in Mexico“ stellt euch in acht Kapiteln vor zahlreiche neue Herausforderungen, die reichlich belohnt werden. Mit dabei „Farid Rueda Lion Jumper“ und die „Lion Cap“ für den Abschluss des ersten bzw. letzten Kapitels sowie die „1971 Meyers Manx Forza Edition“ für das Erreichen von drei Sternen in allen Kapiteln.

Dazu gibt es einige neue Fahrzeuge. Mit dabei der 2021 BMW M4 Competition Coupe, der 2010 BMW E92 M3 GTS und folgende Vehikel:

1955 Mercedes-Benz 300 SLR

1955 Porsche 550 Spyder

1985 HDT VK Commodore Group A

1990 Subaru LEGACY RS

2020 Xpeng P7