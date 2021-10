Forza Horizon 5: Diese Forza Edition-Autos gibt es im VIP-Paket

Autor:, in / Forza Horizon 5

Die Flut an Videos der Vorabversion von Forza Horizon 5 reißt nicht ab. Jetzt sind die Vorteile der VIP-Mitgliedschaft bekannt geworden.

YouTuber Jakexvx hat in einem seiner Videos einen Blick in die Autoliste geworfen und dabei eine Forza Edition ausgewählt, die nur per DLC erhältlich ist. Der Klick auf die Kaufoptionen enthüllt: Das Auto ist im VIP-Paket, die restlichen Vorteile werden ebenfalls aufgelistet. Wer dies besitzt, kann sich über folgende Dinge freuen:

2011 BMW X5 M Forza Edition

1969 Dodge Charger R/T Forza Edition

1999 Ford Racing Puma Forza Edition

Kronen-Flair neben dem Gamertag

Besondere Kleidung

Majestätisches Winken als Emote

Fanfaren-Hupe

Ein gratis Spielerhaus

Doppelte Credits-Belohnungen

Wöchentliche Bonus-Superwheelspins

Während die kosmetischen Extras eher vernachlässigbar sind, bieten vor allem die drei Autos und das Haus deutliche Vorteile: Als Forza Edition bietet ein Wagen einen Bonus für bestimmte Fertigkeiten oder Veranstaltungen. Der BMW X5 bringt beispielsweise mehr Einfluss pro Rennen zum leichteren Levelaufstieg, der Dodge Charger erhöht die Punkte für Drift-Fertigkeiten und der Ford Puma boostet die Stunt-Fertigkeiten. In Forza Horizon 4 erhielt man mit dem VIP-Spielerhaus doppelte Forzathon-Punkte, die Vorteile für den neuen Teil, oder um welches Haus es sich handelt, sind noch nicht bekannt.

Die VIP-Mitgliedschaft ist sowohl in Premium Edition und Premium Add-Ons-Bundle enthalten als auch separat für Besitzer der anderen Versionen erhältlich.