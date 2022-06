Forza Horizon 5: Diese Hot Wheels Belohnung sind ab heute verfügbar

Autor:, in / Forza Horizon 5

Erweitert eure Forza Horizon 5-Garage und -Garderobe mit neuen Hot Wheels-Autos und -Kosmetika, bevor ihr euch am 19. Juli in den Horizon Hot Wheels Park stürzt.

Playground Games hat nun eine Liste an neuen Autos, Kleidungsstücke und Autohupen veröffentlicht, die in den kommenden Wochen auf der Festival-Playlist verfügbar sind.

Zusätzlich zu den neuen Fahrzeugen, die in der Festival-Playlist vorgestellt werden, kommen neue Hot Wheels-Autos als Teil des Series 9-Updates in die Wheelspins von Forza Horizon 5. Außerdem können Spieler diese Autos auch in der Forza Horizon 5: Hot Wheels Erweiterung freischalten, indem sie die Kampagne spielen.

Forza Horizon 5 – Series 9 Update – Neue Autos

Hot Wheels Autos

2018 Hot Wheels 2JetZ

1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom

2005 Hot Wheels Ford Mustang (Wheelspins)

1949 Hot Wheels Ford F-5 Dually Custom Hot Rod (Wheelspins)

2012 Hot Wheels Rip Rod (Wheelspins)

Hot Wheels Klamotten

Hot Wheels Hoodie

Hot Wheels Cap

Hot Wheels Tee

Hot Wheels Sundress

Hot Wheels Suit

Hot Wheels Crew Socks

White Bird Leather Boots

Leaf Pattern Leather Boots

Farid Rueda Lion Cap

Farid Rueda Bear Cap

Raúl Urias Horizon Cap

Doodle Pattern Cap

Hot Wheels Autohupen

Hot Wheels Flame

Hot Wheels Guitar Stadium

Hot Wheels Ice

Hot Wheels Monster Truck

Forza Horizon 5 Car Pass-Besitzer können sich ebenfalls über neue Fahrzeuge freuen. Diesmal sind die folgenden Autos dabei:

Forza Horizon 5 – Car Pass

2021 Aston Martin DBX

2020 Lexus RC F Track Edition

2019 Nissan 370z Nismo