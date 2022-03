Forza Horizon 5: Diesen Ford Mustang können Spieler bald durch Mexiko peitschen

Am Mittwoch um 18:00 Uhr steht der „Forza Monthly“ Live-Stream zum Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 an.

Dazu hat Playground Games jetzt ein neues Fahrzeug angeteasert, dass ihr schon bald selbst fahren könnt.

Es handelt sich dabei um den Ford Mustang Mach-E 1400. Das Rennfahrzeug verfügt über sieben Elektromotoren und einen Ultrahochleistungs-Akku, mit dem die angestrebte Leistung von 1.419 PS ermöglicht wird.

Im Stream wird das Fahrzeug vom Profi-Rennfahrer Vaughn Gittin Jr. vorgestellt.

In einem Clip gab es bereits einen kleinen Vorgeschmack:

Catch professional #FunHaver @VaughnGittinJr on the latest Forza Monthly this Thursday, showing off a mystery car that you could never possibly guess. pic.twitter.com/s0toRmokQ5

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) March 22, 2022