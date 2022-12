Forza Horizon 5: Diesen Lamborghini Sián Roadster gibt es jetzt geschenkt

Beim Wichteln in Forza Horizon 5 wurden die Spieler motiviert, Autos zu verschenken. Nun wurde durch neun Millionen verschenkte Boliden der 2020 Lamborghini Sián Roadster freigeschaltet.

Zum Start der weihnachtlichen Horizon-Feiertage wurde die Rückkehr des Wichteln bekannt gegeben. Wie Playground Games auf Twitter bekannt gab, mussten für die Freischaltung des zweiten Ziels neun Millionen Autos verschenkt werden. Dieser Meilenstein wurde am 26. Dezember ungefähr um 9:31 Uhr erreicht.

Für alle Spieler von Forza Horizon 5 steht somit ab sofort der 2020 Lamborghini Sián Roadster zur Abholung bereit. Schaut einfach im Geschenke-Tab eurer Nachrichten nach, löst eure Belohnung auf der Registerkarte „Geschenke“ im Nachrichtenzentrum in Forza Horizon 5 ein und fahrt den bisher stärksten Lamborghini.

You’ve done it! Thanks to the generosity of the #ForzaHorizon5 community, the 2020 @Lamborghini Sián Roadster has been unlocked for all players as this year’s Secret Santa reward!

Redeem yours from the Gifts tab of the Message Center and drive the most powerful Lamborghini yet. pic.twitter.com/ghcrEbEZPT

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) December 26, 2022