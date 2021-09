Forza Horizon 5: Dieser Ford Super Duty F-450 DRW Premium ist riesig

Forza Horizon 5 bietet so einige neue Modelle – auch von Ford. Mit dabei ist der Ford Super Duty F-450 DRW Premium und das Teil ist einfach riesig!

Schaut selbst:

The @Ford Super Duty F-450 DRW Premium is #NewToForza, and it's big – you've got to see it to believe it.

Which leads us to one very important question: With all that space, what would you carry in the back? 🤔 pic.twitter.com/ypWg1WM9p0

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 1, 2021