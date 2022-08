Forza Horizon 5: Donut Media DLC Pack erscheint im August oder September

Die Veröffentlichung des How Wheels DLC ist noch nicht so lange her, da befindet sich schon der nächste Inhalt für Forza Horizon 5 in den Startlöchern.

Das Open-World-Rennspiel erhält schon bald den DLC Donut Media, wie in einem Podcast des gleichnamigen YouTube-Kanals zum Thema Automobile verkündet wurde.

„Wir waren lange Zeit unter Geheimhaltung, und das ist der perfekte Zeitpunkt, um anzukündigen, dass Nolan, ich, Joe, Jer und Justin alle in einem Forza-DLC-Pack mitspielen werden.“

Im DLC werden Spieler dann Fahrzeuge aus beliebten Reihen von Donut Media fahren können. Darunter HiLow und Money Pit.

Sogar die Gesichter der Mitwirkenden von Donut Media wurden gescannt.

Im August oder September soll der DLC für Forza Horizon 5 erscheinen. Wie groß der Umfang des neuen Inhalts sein wird und ob es sich um einen kostenpflichtigen DLC handelt, ist nicht bekannt.