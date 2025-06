Forza Horizon 5: Ex-CEO: Reihe erfolgreicher als alle anderen zusammen

Vor drei Jahren gründete Gavin Raeburn das Entwicklerstudio Lighthouse Games. Zuvor leitete er Playground Games, das er ebenfalls aus der Taufe hob und bei Rennspielfans durch die Forza Horizon-Reihe in aller Munde ist.

Gemeinsam mit Publishing Director Alex Bertie sprach er mit GamesIndustry über Forza Horizon und die Entwicklung des ersten eigenen Rennspiels, welches man als bahnbrechend bezeichnet.

Laut Raeburn sei der Rennspielmarkt sehr gesund und Forza Horizon werde sogar von Menschen gespielt, die das Genre eigentlich nicht mögen.

Die Forza Horizon-Reihe sei ihm zufolge so erfolgreich, dass es die Umsätze von Gran Turismo, F1, Need For Speed und The Crew zusammen übertreffe.

Raeburn sagte: „Der Markt für Rennspiele ist jetzt sehr gesund, er ist sehr gut, er macht sich gut. Aber wenn man sich den Markt anschaut, schaut man sich Horizon an… die Anzahl der Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Horizon gespielt haben und sagten: ‚Ich hätte nicht gedacht, dass ich Rennspiele mag, aber ich liebe Horizon‘ – es war ein riesiger Erfolg.“ „Wenn man sich die Umsätze dieses Spiels ansieht, übertrifft es Gran Turismo, F1, Need For Speed und The Crew zusammen. Das war, bevor Horizon auf die PlayStation gebracht wurde. Das ist gewaltig. Ich glaube, das hat sich auf den Markt ausgewirkt, weil alle anderen Rennspielentwickler jetzt viel von der Horizon-Formel kopieren.“

Wie das Rennspiel von Lighthouse Games aussehen wird, darüber gab Raeburn keine genaue Auskunft. Im Interview sagte er lediglich, dass man sich zwar an Forza Horizon orientiere, jedoch Innovation das Ziel sei.

„Ich würde sagen, dass wir nicht Horizon machen. Wenn ich Horizon 6, 7 und 8 hätte machen wollen, wäre ich bei Playground geblieben. [Wir] wollten das nicht tun – [wir] wollten etwas Neues machen. Und genau das tun wir jetzt“, so Raeburn.