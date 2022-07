Forza Horizon 5: Falsche Missionsbeschreibung im Hot Wheels DLC

Autor:, in / Forza Horizon 5

Im Hot Wheels DLC gibt es im Elite-Rang eine falsche Missionsbeschreibung, die euch am Abschluss hindert.

In dieser Woche erschien Hot Wheels, die erste Erweiterung für das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5.

In der Erweiterung könnt ihr euch in der Hot Wheels-Akademie auf fünf Rängen vom Anfänger bis zur Legende hocharbeiten, in dem ihr Medaillen durch den Abschluss von Missionen verdient.

Im vorletzten Rang „Elite“ haben sich in einer Mission aber offenbar Fehler eingeschlichen, wie uns XboxDynasty-User Artigkeitsbaer freundlicherweise wissen ließ.

So heißt es in der Beschreibung der Mission „Dreifach Doppel“, dass ihr 1 Stern auf der Geschwindigkeitsstrecke Eisrausch verdienen sollt und 3 Sterne in der Drift-Zone Wasser-Ufer.

Richtig müsste es je doch lauten, dass ihr euch 1 Stern in der Blitzer-Zone Eisrausch und 3 Sterne in der Blitzer-Zone Überschallspirale verdient.

Vielen Dank an @artigkeitsbaer für den Hinweis. Andere Spieler sollten dadurch jetzt auch diese Mission abschließen können.