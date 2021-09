Forza Horizon 5: Ford Hoonigan Cossie V2 bringt Asphalt zum Brennen

Falls ihr euch die vergangene Episode von Forza Horizon 5 angeschaut habt, dann konntet ihr schon einen Blick auf den Ford Hoonigan Cossie V2 werfen. Falls ihr die Stelle verpasst habt, gibt es weiter unten noch einmal das Video.

Hier gibt es erst einmal einen kleinen Vorgeschmack:

A cargo plane, a motorbike, and a glider suit VS. The #NewToForza Hoonigan Cossie V2. It's not even a competition really. pic.twitter.com/DnGjmG69fl — Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 8, 2021

Und an dieser Stelle noch einmal Gameplay aus dem Episode 7 Stream:

Des Weiteren wurden alle bisher bestätigten Autos in einer ersten Liste veröffentlicht. Dazu haben wir alle Edition zum Spiel für euch in der Übersicht. Forza Horizon 5 erscheint am 09. November 2021 und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten sein.

Forza Horizon 5 Vorbestellung