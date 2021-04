Forza Horizon 5: Gerücht: Mexiko als Location möglich

Jeff Grubb von Venture Beat, Jez Gordon von Windows Central und der Insider Klobrille heizen einmal mehr die Gerüchteküche an, welche Location es in Forza Horizon 5 zu erkunden geben wird.

I really want to visit Mexico some day. 🇲🇽 🚗 — Jez 👩‍💻 (@JezCorden) April 24, 2021

I'm doing my Duolingo Spanish lessons as well.

el coche va vroom https://t.co/14xkqZy6PL — Jeff Grubb (@JeffGrubb) April 24, 2021

(Speculation) Looks like Forza Horizon 5 will be set in Mexico 🇲🇽🚗🤔 pic.twitter.com/nwReSnZOTo — Idle Sloth (@IdleSloth84) April 24, 2021

Wie wir bereits berichtet hatten, soll Japan als Setting für Forza Horizon 5 nicht als Wunsch vieler Fans in Erfüllung gehen. Mit Mexiko wäre aber auch zum ersten Mal ein südamerikanisches Land im Gespräch der blubbernden Gerüchte-Köche. Was glaubt ihr? Könnte sich Mexiko als neue Location bewahrheiten?